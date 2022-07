Pogacar-angrep til ingen nytte: Klarte ikke kvitte seg med Vingegaard

Opp mytiske Alpe d'Huez var det bruddrytter Tom Pidcock som vant, mens sammenlagtfavorittene Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar fulgte hverandre helt til døren.

ANGREP: Jonas Vingegaard i gul trøye, med Tadej Pogacar i hvit trøye foran.

14. juli 2022 18:17 Sist oppdatert nå nettopp

Den 12. etappen av årets Tour bød på i alt 4660 høydemeter for allerede godt møre sykkelryttere. Til sammenligning er det 1520 høydemeter fra Spiterstulen og opp til Galdhøpiggen.

Den som taklet tre «turer» opp Norges høyeste fjell best og krysset målstreken først på Alpe d'Huez, var Team Ineos-rytter Tom Pidcock.

Briten kom seg med i bruddet tidlig på etappen, og med drøye ti kilometer igjen til toppen av den mytiske bakken, skrudde 22-åringen opp tempoet.

Det var det ingen som klarte å følge, og selv om Alexander Kristoffs lagkamerat Louis Meintjes og tidligere Tour de France-vinner Chris Froome prøvde å ta opp jakten, holdt Pidcock unna og kunne juble for sin første etappeseier i Touren.

ETAPPESEIER: Tom Pidcock i ensom majestet opp Alpe d'Huez. 1 av 2 Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Seieren kom på en dag hvor det ble klart at bruddet kom til å kjempe om etappeseieren, mens de store kanonen med Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar kjempet seg imellom.

Der hvor Vingegaards lag, Jumbo-Visma, onsdag brukte så å si hele etappen på å slite ut UAE Team Emirates-rytter Pogacar, brukte samme lag så å si hele torsdagens etappe på å forsvare den gule trøya.

Danskens lag la seg i front av feltet, lot en rekke ryttere gå av gårde i et brudd, holdt et jevnt marsjtempo, før de skrudde opp tempoet i bunn av Alpe d'Huez.

Den drahjelpen brukte Pogacar som en rampe. Med i overkant av tre kilometer igjen til toppen prøvde sloveneren å rive seg løs, men Vingegaard fulgte tett.

Både danskens lagkamerat Sepp Kuss og Geraint Thomas kom seg opp igjen, før Pogacar prøvde seg igjen. Og igjen var det kun Vingegaard som fulgte.

Derfra og inn skulte de to konkurrentene på hverandre, før de krysset målstreken i full fart, men på lik tid. Dermed skiller det fortsatt to minutter og 22 sekunder mellom de to duellantene, i favør Vingegaard.

Men det ble endringer i kampen om topp tre. Franske Romain Bardet som før etappen lå på en andreplass bak Vingegaard, tapte 19 sekunder på etappen og falt til en fjerdeplass. Mens Pogacar klatrer til en andreplss og briten Geraint Thomas overtok tredjeplassen.