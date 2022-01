Takker tilskuer som avslørte føflekkreft: – Reddet livet mitt

Materialforvalteren til NHL-laget Vancouver Canucks takker en kvinnelig tilskuer for at han fikk fjernet en føflekk i nakken som viste seg å være den alvorligste formen for hudkreft – som hun ga ham beskjed om under en kamp.

OPPDAGET AV TILSKUER: Vancouver Canucks materialforvalter Brian «Red» Hamilton (med briller bak spillerne) sto som vanlig foran tribunesetene da en tilskuer i Seattle oppdaget kreftflekken i nakken hans. Bildet er fra Canucks-Winnipeg Jets 10. desember.

11 minutter siden

– Du endret livet mitt, og nå ønsker jeg å finne deg for å si tusen takk!

Det skrev Brian «Red» Hamilton på Twitter første nyttårsdag. Vancouver Canucks materialforvalter ba folk flest om hjelp til å finne kvinnen som 23. oktober advarte ham om at flekken hun så i nakken hans kunne være livstruende farlig: Malignt melanom, kalt føflekkreft.

Det skjedde under Vancouver Canucks bortekamp mot Seattle Kraken. Kvinnen satt rett bak Canucks spillerbenk og Brian Hamilton. Men pleksiglasset mellom spillerbenken og tilskuersetene skilte dem. Derfor skrev den kvinnelige tilskueren en beskjed til Hamilton på sin mobiltelefon, «flekken bak i nakken din er kreft» og strakte frem skjermen i håp om at han ville se den.

Her kan du se og høre intervjuet med en følelsesladet Brian «Red» Hamilton der han takker kvinnen som reddet livet hans («She saved my life»):

Det gjorde han, og han tok den alvorlig. En undersøkelse bekreftet den kvinnelige tilskuerens mistanke. Brian Hamilton fikk føflekken fjernet - i tide.

– Beskjeden du skrev vil for alltid være etset fast i hjernen min. Den har virkelig medført en livsendrende forskjell for meg og min familie, skriver Brian Hamilton i sin Twitter-etterlysning av den ukjente kvinnen.

LYKKELIG: Brian Hamilton.

«Vær så snill, retweet for å spre teksten og hjelp oss å komme i kontakt med kvinnen som han anser for å være sin helt», er innledningen til materialforvalterens etterlysning av den antagelig livreddende tilskueren i Seattle.

Nå – noen få timer senere – er ikke kvinnen ukjent.

Senere på årets første dag publiserte nemlig Vancouver Canucks en ny Twitter-melding: «Takk til dere alle, vi har funnet henne!»

«Vår dypeste takknemlighet til alle for å ha delt, dette ville ikke vært mulig uten deres hjelp.», konkluderer NHL-laget og Brian Hamilton.

PS! Vancouver Canucks spiller mot Seattle Kraken på bortebane natt til søndag norsk tid – som de gjorde 23. oktober.