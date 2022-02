Enorm sluttspurt sørget for OL-sølv til Graabak

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Med Jarl Magnus Riiber (24) coronaisolert på hotellet, sørget Jørgen Graabak (30) likevel for at det ble norsk medaljejubel.

9. feb. 2022 12:25 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette er et sølv som er helt på høyde med gull. Her trodde vi ikke på medalje bare 800 meter før mål, sier Discovery-kommentator Asbjørn Myhre om den enorme opphentingen.

Etter å ha blitt nummer ni i hoppbakken, startet Graabak ett minutt og 16 sekunder bak ledende Ryota Yamamoto i langrennssporet.

En høydramatisk avslutning endte til slutt med sølv til Graabak, hvor storfavoritt Johannes Rydzek stivnet før oppløpet.

– Dette var nesten som å se Jørgen Brink, sier Jan Erik Aalbu i Discoverys studio, med tydelig henvisning til svensken som stivnet på et nivå verden omtrent ikke hadde sett på langrennsstafetten under VM i 2003.

Etter målgang var Graabak tydelig rørt:

TYDELIG RØRT: Jørgen Graabak overrasket alle da han hentet inn over 15 sekunder den siste kilometeren. Etter målgang kom følelsene.

– Det er utrolig gøy med Jørgen. Han har stor selvtillit, og det er godt for oss som lag å ta medalje selv uten Riiber. Jørgen er rå, sier Jens Lurås Oftebro til VG.

Flere av de aller beste i verdenscupsirkuset måtte stå over den første kombinertøvelsen i OL. Det åpnet opp for andre, deriblant Jørgen Graabak, som tidligere har tatt fire OL-medaljer.

Alle de fire norske som stilte til start har selv akkurat kommet ut av nærkontaktkarantene.

De øvrige norske, ved Espen Andersen og Espen Dahlhaug Bjørnstad ble henholdsvis nummer ti og elleve.

Sistnevnte hadde tårer i øynene etter rennet, både på grunn av kulde og på grunn av kompisens prestasjon.

– For min egen del var det ræva. Men jeg er veldig glad på Jørgens vegne. Jeg tar av meg lua for det. Dette er veldig fortjent. Jeg hadde forventet at han skulle være med å kjempe i dag. Han har vært helt maskin i løypa i det siste. I tillegg hopper han bra. Det er en god kombo, sier Bjørnstad til VG.

Mens Jarl Magnus Riiber sannsynligvis jublet på hotellrommet, vet han også at egne medaljesjanser ikke er helt ute. Ifølge Ivar Stuan, sportsjef for kombinert, kan Riiber muligens rekke de to gjenværende øvelsene med maks uttelling.

– Riiber er fortsatt i isolasjon, men han føler seg frisk og har ingen symptomer. Han trener to økter om dagen på hotellrommet, sier Stuan til VG etter hopprennet i normalbakken.

– Vi håper å få han ut innen et par dager. Det er mulighet for at vi får han til storbakkerennet. Toget har ikke gått enda, men for hver dag som går, jo verre blir det, fortsetter han.