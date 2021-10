I sorg etter OL-utøver Agnes Tirops (25) dødsfall

Den kenyanske OL-utøveren Agnes Tirop ble funnet død i sitt hjem onsdag. Landets president sier hun ble drept, politiet mistenker ektemannen – som ikke er funnet.

VM-MEDALJØR: Agnes Tirop feirer med det kenyanske flagget etter sin VM-bronse i Doha for to år siden. Onsdag ble hun funnet drept.

– Det er foruroligende, utrolig uheldig og veldig trist at vi har mistet en ung og lovende utøver som, bare 25 år gammel, har gitt så mye ære til landet vårt gjennom sine prestasjoner på den internasjonale scenen, sier Kenyas president Uhuru Kenyatta i en offisiell uttalelse.

25-åringen ble funnet med stikkskader i sitt hjem i Iten i Kenya, regnet som et mekka for mellom- og langdistanseløpere.

Presidenten går langt i å bekrefte Kenyas friidrettsforbunds antagelser om at det dreier seg om et drap.

– Det er enda mer smertelig at Agnes, en kenyansk heltinne på alle mulige måter, mistet sitt unge liv på grunn av en kriminell handling gjennomført av egoistiske og feige mennesker, sier Kenyatta.

Videre er statsoverhodet opptatt av at landets politistyrker skal spore opp gjerningspersonen, slik at vedkommende kan «møte lovens fulle kraft».

Selv er Kenyatta på plass i USA i forbindelse med et toppmøte.

Den britiske avisen The Guardian skriver at Tom Makori, politisjef i området, sier at Tirops ektemann ble mistenkt etter at han ble borte.

– Mannen hennes er fortsatt på frifot og den innledende etterforskningen forteller oss at han er mistenkt fordi han ikke kan bli funnet. Politiet forsøker å finne mannen hennes, slik at han kan forklare hva som skjedde med Tirop, sier Makori, ifølge avisen.

Han forteller at da politiet kom til huset, fant de Tirop på sengen med en blodpøl på bakken. Politiet så ifølge Makuri at hun hadde blitt stukket i nakken.

Tirop var blant de fremste på mellomdistanse og kom på fjerdeplass på 5000-meteren i Tokyo-OL denne sommeren, slått kun av Sifan Hassan, Hellen Obiri og Gudaf Tsefay. For bare en måned siden satte hun ny verdensrekord på 10 kilometer gateløp i tyske Herzogenaurach.