Lindvik varsler feiring etter jubelsesong: – Det kan bli stygt

I strålende solskinn og et tosifret antall plussgrader, skinte Marius Lindvik i kapp med forholdene og vant sesongens aller siste hopprenn. Nå venter feiring av sesongens mange oppturer.

VANT: Marius Lindvik knuste konkurrentene i Planica.

27. mars 2022 11:45 Sist oppdatert 31 minutter siden

– I dag skal jeg feire OL-gull, VM-gull og dagen i dag. Det er mye som skal tas igjen, så det kan bli stygt, sier Lindvik til Viaplay.

For to uker siden ble han verdensmester i Vikersund, i februar ble han olympisk mester i storbakke, og søndag viste han igjen at han kan fly langt selv om det var nesten vindstille i den slovenske bakken.

Etter å ha landet på 245,5 meter i sitt siste hopp, kunne Lindvik slippe jubelen løs for seier i sesongavslutningen.

– Det er helt sinnssykt, fy flate for et trøkk og en stemning. Det var Planica-sangen i hvert hopp her. Det var helt sykt, sier Lindvik.

Da hadde nordmannen allerede notert seg for et strålende førstehopp på 241,5 meter og ledet før finaleomgangen. Nærmest fulgte hjemmehåp Ziga Jelar, som hadde 5,2 poeng opp til Lindvik før sitt sistehopp.

Men til slutt var det japanske Yukiya Sato som tok annenplassen bak Lindvik og foran slovenske Peter Prevc.

Lørdagens seier var Lindviks femte i verdenscupen i år, og selve kronen på verket i det som har vært en jubelsesong.

– Det har vært helt sinnssykt. Jeg har nådd over halvparten av målene jeg satt for en femårsperiode. Det har vært en syk sesong med mange fine øyeblikk og fine erfaringer, sier Lindvik til Viaplay.

Men selv om han har nådd en rekke av sine mål, er han klar på at det fortsatt er noen bragder som motiverer før neste sesong.

– Det er en hoppuke som jeg er fryktelig keen på å ta, der har jeg vært nærme et par ganger. Og så er det en sammenlagtseier i verdenscupen. Det er mye å se frem til, avslutter Lindvik.

Og samtidig som Lindvik drømmer om sammenlagtseieren i verdenscupen, sikret japanske Ryoyu Kobayashi den krystallkulen for årets sesong med sin åttendeplass i Planica søndag.

Halvor Egner Granerud ble nest beste nordmann på en 12. plass, mens Johann André Forfang til slutt ble nummer 15.

– Det her er den perfekte avslutningen på sesongen, at vi får et så bra show her, det synes jeg er bra, sa Forfang til Viasat etter sitt andrehopp.