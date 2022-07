Plutselig var Conor McGregor rett utenfor leiligheten: – Helt surrealistisk

Ulrik Tørneng (19) og Torbjørn Osmundsen Wesche (19) fikk seg tirsdag en opplevelse: Den verdenskjente MMA-utøveren Conor McGregor (33) dukket plutselig opp på vannet rett uten leiligheten deres på Mallorca.

SMILENDE: En smilende Conor McGregor var bare glad for å møte på de ferierende nordmennene, og nordmennene var selv i ekstase.

Tørneng forteller på telefon til VG at det var «en sinnssyk båt» på sjøen utenfor leiligheten som først vekket nysgjerrigheten. Da de gikk ut for å titte, så de at det var superstjernen Conor McGregor som sto på dekket på båten.

– Det var helt surrealistisk å se ham, 50–100 meter utenfor der vi bor, helt tilfeldig, forteller guttene.

De forteller at de tok surfebrettet og padlet bort til båten for å ta et bilde med McGregor.

– Jeg klarte ikke å si noe, for jeg var helt i sjokk, så kompisen min måtte prate med han. McGregor var veldig hyggelig og med masse energi, men siden han var med familien prøvde vi å være litt «laid back», sier Tørneng.

TOK SURFEBRETTET FATT: De to barndomskompisene hadde tilfeldigvis leid seg et surfebrett som de fikk godt bruk for da de så McGregor.

– Hvordan reagerte du da du skjønte hvem det var?

– Jeg sendte mange meldinger til kompiser som er veldig interesserte i MMA, også var jeg helt starstrucked. Herregud, det er jo helt sykt!

Fakta Hvem Conor McGregor? Conor McGregor er en irsk verdenskjent MMA-utøver. Hans profesjonelle MMA-karriere startet i 2008, da han var 18 år gammel.

Fra 2011 hadde han en ubeseiret kamprekke på 14 seire. Han står nå med 22 seire etter 28 proffkamper.

Han er kjent for sitt harde venstreslag og sine switch kicks mot kroppen, sammen med spinnende back kicks mot kroppen og hodet.

McGregor skal tidligere ha spådd riktig utfallet av flere av sine egne kamper, men da han gikk inn i ringen mot i en historisk kamp mot bokselegenden Floyd Mayweather i 2017, tapte han

McGregor har tjent seg søkkrik i løpet av karrieren. I dag har han også flere andre inntektskilder, blant annet et eget irsk whiskymerke. Han blir i dag sett på som verdens rikeste MMA-utøver, og skal være god for rundt 200 millioner dollar. Vis mer

De to barndomsvennene spurte McGregor om de kunne få et bilde, noe han med glede takket ja til.

– Vi sa at han hadde en sykt fet båt, så svarte han at han satte veldig pris på at vi sa det.

STJERNEFOTOGRAF: I tillegg til et par bilder med McGregor i bakgrunnen, fikk de også MMA-stjernen til å ta et par bilder av dem.

– Han var litt morsom også, han spøkte med at vi ikke måtte komme borti båten, for det ville bli en sykt dyr regning, forteller de lattermildt.

Båten er en Lamborghini 63 speedbåt til 3,6 millioner dollar, som tilsvarer omtrent 35,6 millioner kroner.

Etter at de hadde møtt McGregor, la de plutselig merke til at det befant seg mange mørkkledde menn i mørke biler rundt leiligheten deres.

– Det var en del vektere rundt leiligheten i biler og på vei ned mot stranden der båten var, men vi skjønte jo at det var fordi McGregor var der, sier guttene.

DRØMMEFERIE: Ulrik Tørneng og Torbjørn Osmundsen Wesche nyter dagene på Mallorca. Ferien fikk en ekstra piff etter at de møtte Conor McGregor.

For øyeblikket tjenestegjør Tørneng og Wesche på Madla og Rena leir i vakt og sikring, og når de er på perm spiller de fotball for Viking 3.

For tiden er de på ferie i Mallorca sammen med to venninner. De skal hjem igjen onsdag morgen.

– Det var den siste kvelden nå, og dette var den eneste kvelden vi leide surfebrett. Han er ikke her nå lenger, men var her bare i noen timer, forteller Wesche.

De to 19-åringene sier seg enige om at de har vært ekstremt heldige.