Hermansson fullstendig overlegen i London – motstanderen «klikket»

Jack Hermansson (34) var tilbake på sitt aller beste, og amerikanske Chris Curtis (35) ble rasende på den svensknorske MMA-stjernen i sluttsekundene av UFC-oppgjøret i London.

24. juli 2022 00:20 Sist oppdatert 10 minutter siden

Hermansson gikk sin 15. kamp i UFC, og har lenge vært etablert i toppen av verdens tøffeste MMA-liga. Han har tapt og vunnet annenhver gang de siste seks kampene og var uvanlig tam i møtet med Sean Strickland i februar.

Men lørdag kveld var Oslo-fighteren overlegen da han gikk den nest siste kampen foran et fullsatt O2 Arena i London. Stevnet ble sendt direkte på Viaplay.

Curtis kom til kampen med åtte strake seire – de tre siste i UFC – før møtet med Hermansson som er rangert på niendeplass i mellomvektsklassen.

Hermansson kontrollerte det meste, holdt distansen til Curtis, var meget bevegelig og traff med en rekke spark og slag uten at knockoutspesialisten fikk til noe særlig.

OVERLEGEN: Jack Hermansson traff med en rekke knallharde spark mot Chris Curtis, som ikke klarte å finne ut av norsksvensken i London lørdag kveld.

I den tredje og siste runden fortsatte Hermansson å «danse» rundt motstanderen, som ble tydelig frustrert over at han ikke fikk sin motstander innenfor skuddhold.

I sluttsekundene indikerte Curtis tydelig at han mente Hermansson var feig som ikke ville gå i nærkamp, og viste fingeren til Hermansson som svarte med å rope et par mindre pene gloser tilbake til Curtis da sluttsignalet gikk.

Publikum pep, og trolig var det mot Hermansson. Men 34-åringen hadde ingen grunn til å risikere noe for underholdningens del i en kamp der han imponerte og vant såpass overlegent at det var litt overraskende at ikke alle dommerne hadde alle tre rundene i favør Hermansson.

Stemningen mellom de to fighterne var amper i sekundene etter kampen og da dommerpoengene ble lest opp – 29–28, 29–28 og 30–27 i favør Hermansson. På nytt viste Curtis fingeren og nektet å takke for kampen.

– Unnskyld!

Hermansson er kjent som en meget sympatisk fighter, og har kallenavnet «The Joker» på grunn av sitt karakteristiske smil. Etter seieren beklaget han også sin oppførsel.

– Han hånet meg, og jeg hadde litt mye adrenalin. En frosk hoppet ut av munnen min, og jeg beklager det. Jeg vil si unnskyld til Chris, for mye adrenalin. Jeg er normalt en snill fyr, sa Hermansson da han ble intervjuet oppe i buret.

– Jeg må si sorry til fansen min også. Jeg skulle egentlig møte Darren Till, men jeg fikk Chris på kort varsel og måtte ha en seier. Sorry, jeg gjorde mitt beste, sa Hermansson unødvendig beklagende og høstet applaus.

Han skulle egentlig møtt britiske Till, rangert på plassen bak ham, til det som ville vært en virkelig storkamp. Men Till trakk seg på grunn av skade for kort tid siden.

Hovedkampen mellom Curtis Blaydes og det britiske tungvektshåpet Tom Aspinall ble en enorm nedtur da Aspinall pådro seg en meget alvorlig kneskade etter bare 15 sekunder og Blaydes vant på teknisk knockout.

Men det britiske publikumet fikk mye å juble for tidligere på kvelden. Liverpool-yndlingene Paddy Pimblett og Molly McCann vant begge på spektakulært vis.

Pimblett holdt for øvrig en svært rørende tale etter sin seier og hedret en venn som for to dager siden tok livet sitt.

PS! Svenske Alexander Gustafsson tapte på teknisk knockout mot russiske Nikita Krylov etter bare ett minutt i sitt comeback i lett tungvekt.