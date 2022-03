RBK-spillerne skal spille for Kristiansund - mot RBK

Ole Sæter, Vebjørn Hoff og Mikkel Konradsen Ceïde skal spille for Kristiansund i treningskamp tirsdag.

Blir blå mot RBK: Ole Sæter og Mikkel Konradsen Ceïde.

14. mars 2022 10:30 Sist oppdatert nå nettopp

Kristiansund har treningskamp igjen på onsdag, så kampen mot RBK ble meldt inn i siste liten.

Dette gjør at KBK sikkert vil bruke hele troppen i de to kampene, og kan behøve folk for å fylle opp laget mot RBK.