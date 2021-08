Warholm får ros av rivalen: – Han er en kul fyr

TOKYO (Aftenposten): I semifinalen viste Karsten Warholm hvordan det kan se uendelig lett ut. 400 meter og 10 hekker. Men det var flere som gjorde det søndag.

Karsten Warholm satte trykket ekstra på det siste steget bare for å vise rivalen Rai Benjamin at han ikke hadde tenkt å tape semifinalen.

Nå nettopp

Karsten Warholm hadde en lett vei til semifinalen. De siste hundre meterne fløt han på farten fra siste sving uten å anstrenge seg. I semifinalen ble det en helt annen historie da han fikk sin argeste rival de siste årene, Rai Benjamin, i sitt heat.

Det ga ikke høye odds at det var nettopp Warholm og Benjamin som var et lite hav foran de andre. Warholm ville til slutt ikke bremse opp slik at Benjamin tok seier i den semifinalen. Etterpå var sunnmøringen rekordrask i sin kontakt med norske medier. Han brukte bare litt mer tid enn han hadde brukt ute på banen, 46,7 sekunder, på å svare på et par-tre spørsmål.

Et lite trykk ekstra

Det var helt tydelig at han har fullt fokus. Tirsdag er det finale. Restitusjon har prioritet foran mediekontakt.

– Jeg tenkte at det var bare å sette et ekstra lite trykk på foten så var jeg forbi, sa han om at han tok litt ekstra i for å vinne over amerikaneren.

Egentlig hadde han bare tanker om å bli topp to og direkte kvalifisert til finalen. Men der får han konkurranse så det holder. Benjamin er trolig den sterkeste, men tre andre løpere hadde en tid på 47-tallet.

Nivået på 400 meter hekk er høyt for tiden.

Karsten Warholm og Rai Benjamin tar en såkalt fist-bump før løpet. Benjamin er ful lav skryt for sin rival og mener at det slett ikke er noe personlig fiendskap mellom de to.

– En kul fyr

Benjamin tok seg langt mer tid til å prate etter løpet.

– Det er en slags egoting hos oss begge. Jeg bestemte meg for å være smart denne gangen, sa Benjamin.

Han gjorde det helt klart at han har mer å gå på. Amerikanske journalister ville selvfølgelig vite mer om hvordan forholdet mellom de to hekkespesialistene faktisk er.

– Vi snakker mye sammen. Jeg føler det noen ganger som om media vil sette meg opp mot ham. Det er ikke slik i det hele tatt. Han er en skikkelig kul fyr. Vi vil begge bare gå ut der å ha det gøy og løpe raskt. Det er ikke slik at vi sitter og skuler på hverandre. Vi snakket mye før løpet i dag, fortalte Benjamin om sitt forhold til mannen fra Ulsteinvik.

Rensket opp

Han mener de to også har rensket opp i eventuelle misforståelser.

– Det er ikke noe ondt blod mellom oss, sa han. Da var Karsten Warholm for lengst ute av stadion og klar til restitusjon et helt annet sted.

Finalen mellom de to natt til tirsdag kommer til å bli spennende. Kanskje kan også andre blande seg inn. Alison de Santos fra Brasil hadde ett hundredel dårligere tid (47,31) enn Karsten Warholm

– Jeg har mye å gå på, sa Rai Benjamin.

Selv om han aldri så mye fremstiller forholdet til Warholm som finfint for tiden, så kunne han ikke la være å komme med en liten stikker.

– Jeg liker ham, men jeg vil bare slå ham hele tiden. Det som er sagt er mer sånn som det er mellom rivaler. Jeg vil bare være en beste utøveren, og han vil være den beste utøveren. Det handler bare om det.