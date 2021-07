Julie (19) fra Bergen hyller tysk kroppsprotest

Julie Dicko Erichsen fikk ingen strålende OL-debut. Men etter konkurransen snakket alle om noe helt annet.

Sarah Voss og de andre tyskernes nye, heldekkende drakter er nye og blir sett på som en markering mot kroppspress.

25. juli 2021 16:41 Sist oppdatert 15 minutter siden

Ariake Gymnastics Centre: Julie Dicko Erichsen fra Bergen og Laksevåg endte på 75. plass i OL-debuten.

I kvalifiseringen i Tokyo var hun langt unna å være en av de åtte som gikk videre til finale. Deltakelsen i skranke i turn sluttet med et fall, men det var uansett en kjempeseier bare å være med, siden hun skadet akillesen bare for fire måneder siden.

– Jeg er så glad bare for å være her, sier Erichsen til Bergens Tidende.

Men den store snakkisen etter turnkvalifiseringen i Tokyo var Tysklands svært uvanlige draktvalg. I stedet for de vanlige turndraktene som slutter helt oppe på låret, som en vanlig truse, stilte tyskerne i heldekkende drakter.

– Beskjeden vår til jenter er: Vi synes alle skal få gå med det de vil, sier tyske Sarah Voss til BT og de andre oppmøtte mediene på turnarenaen i Tokyo.

Pauline Schäfer-Betz vil at jenter skal kunne gå med det de vil.

Lagvenninnen Pauline Schäfer-Betz kom ut fra arenaen like etter og gjentok budskapet:

– Det er ikke alltid du er like komfortabel med kroppen din når du vokser opp som jente. Vi ville vise at jenter skal få gå med det de vil gå med, sier Shäefer-Betz.

Føler seg fantastiske

Hun sier det handler om å føle seg «amazing» som kvinne, og at tyskerne føler seg nettopp det i sine nye, heldekkende drakter.

Julie Dicko Erichsen fra Bergen konkurrerte i tradisjonell turndrakt.

– Vi vil være rollemodeller for unge jenter og støtter alle de som ønsker å gjøre som oss, fortsetter hun.

Erichsen kom inn i turnhallen like etter tyskerne. Hun har lagt merke til draktene som først ble brukt under EM tidligere i år og nå på den store scenen i OL i Tokyo.

Parallellen til debatten rundt bikini i sandvolleyball og bøtene de norske kvinnene er forelagt i strandhåndball er klar.

– Jeg synes det er veldig kult at de tør å stå her i OL i slike drakter, sier Erichsen.

Det er vanskelig å ikke la seg imponere av kroppsbeherskelsen Julie Dicko Erichsen og de andre turnerne fremviser i OL.

Hjelp til dem som sliter

– Tror du det har noe å si for andre hva dere går med?

– Jeg tror det at idrettsutøvere går med slike klær bidrar til at jenter kan føle seg komfortable med å gå med det de ønsker, sier Erichsen.

Om bergenseren skal bestille slike drakter selv, vet hun ikke ennå. Det kan godt hende, for bevegelsesfriheten tror hun blir like bra – i motsetning til hva som er sagt angående sandvolleyball, for eksempel.

Uansett tror hun den tyske aksjonen bidrar til å inspirere dem som sliter med selvbildet.

– Poenget er at jenter må kunne gå med det de vil, at det ikke skal være et press, sier Erichsen.

OL-debuten endte med fall for Julie Dicko Erichsen.

Retur etter marerittskade

Men det er altså et aldri så lite under at Erichsen er i med i OL. For bare fire måneder siden skulle hun bare ha en gjennomkjøring før uttak til EM. Da hun tok sats skjedde det skjebnesvangre: Akillesen fikk hard medfart, og hun måtte opereres.

For Erichsen var skaden maksimalt dårlig timet. Hun skulle være Norges første utøver i turn på kvinnesiden siden Barcelona 1992.

Frem til denne dagen har det handlet om én ting: å bli klar til OL i Tokyo.

Landslagssjef Birgit Vallestrand er utrolig imponert over det eleven har fått til.

– Akillesen røyk, men Julie har konsentrert seg om det hun kunne få til. Ikke på hva hun ikke kunne, forteller Vallestrand.

Etter at hun var ferdig i OL for denne gang fikk Julie Dicko Erichsen støtte hos treneren.

– Ny begynnelse for norsk turn

Erichsen var kvalifisert til flere turnøvelser, men hun endte med bare å delta i skranke på grunn av fotskaden.

Nå ser Vallestrand frem mot Paris 2024 for Erichsen og turnlandslaget. Den smått amputerte deltakelsen i Tokyo-OL ble bare en smaksprøve.

– Jeg ser dette som en ny begynnelse for norsk turn, sier Vallestrand.

Erichsen selv har opplevd det som en stor opptur å delta i OL deltakerlandsbyen med alle de andre 11.000 som er med i lekene.

– Det har vært utrolig gøy å se OL fra innsiden. Jeg gleder meg veldig til neste OL og håper jeg kan være med der med et enda større norsk lag.

Erichsen fikk 11.566 poeng i skranke. Kvalifiseringen ble vunnet av Nina Derwael fra Belgia. Hun fikk 15.366 poeng. De to nevnte tyskerne gikk ikke videre til finalen.