Gullaget lærte mye av den vonde hendelsen i OL

TOKYO (Aftenposten): Tårene er tørket. Kaptein Stine Bredal Oftedal mener laget vokste på det som skjedde i OL for fem år siden.

I OL ønsker kvinnene å stå frem som et gullag, slik de gjorde så sent som under EM i desember.

Norges håndballkvinner starter mot Sør Korea i Yoyogi arena søndag kl 09.15. Ingen publikum, kanskje bare lyden av egen stemme, fløytene, ropingen fra trenerne, speakerens informasjon og lydene som oppstår når to spillere kolliderer og det gjør vondt.

For Oftedal gjorde det som skjedde i OLs semifinale i Rio for fem år siden, fryktelig vondt.

Da ble det et brutalt tap for Russland. Det nederlaget sitter i fortsatt i, men er ikke hemmende. Bronsen ble et mentalt plaster, men hun og lagvenninnene har for lengst sett fremover.

Nå er det nye muligheter for gull, Norge blir regnet som en av favorittene, og laget er sterkt.

– Vi lærte at det er små marginer mellom himmel og helvete, sier 31-åringen.

Det som skjedde den gangen i Brasil, kan ikke sammenlignes med situasjonen i Tokyo.

– Det er annen tropp, andre typer spillere og vi er blitt eldre og mer rutinerte. Hver kamp lever sitt eget liv, mener hun.

Ingen grunn til å dvele ved dette, mener Stine Bredal Oftedal.

Må spille på sine fordeler

I troppen er det ingen som løper fra favorittstempelet, men alle løper fort. Thorir Hergeirsson valgte å ta med kun tre kantspillere da han måtte minimere troppen til bare 14.

Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen og Marit Røsberg Jacobsen er imidlertid blant dem som er effektive i kontringer. Tempoet er ett av Norges mange våpen ved siden av solid forsvarsspill og to gode målvakter.

Men som Oftedal og flere med henne presiserer:

– Utfordrerne står i kø. Og som i toppidrett ellers, alt må klaffe. Men vi må passe på ikke å bli overtent. Alle vil så fryktelig mye, sier Oftedal.

Hennes rolle er blant annet å roe ned lagvenninner som «tar av», hjelpe dem til å få nervene under kontroll. For hun husker også veldig godt hva som skjedde i åpningskampen under OL i London i 2012. Da ble det tap mot Brasil, og laget kom seg så vidt til kvartfinalen som nummer fire. Likevel ble det gull.

Norge har også åpnet med å tape i VM i 2011 og 2015. Det er nødvendigvis ikke et være eller ikke være.

Fakta Norges kamper i puljen 25.07 kl. 09.15 Norge – Sør-Korea

27.07 kl. 12.30 Angola – Norge

29.07 kl. 09.15 Montenegro – Norge

31.07 kl. 14.30 Norge – Nederland

02.08 kl. 14.30 Norge – Japan I den andre puljen spiller Spania, utøvere fra den russiske olympiske komité, Ungarn, Sverige, Frankrike, Brasil. Vis mer

– Må ha respekt

OL i Tokyo har 12 lag som er sterke.

– Nivået er vanvittig, Frankrike blir garantert farlig, Russland og Montenegro kan virkelig slåss mot hvem som helst. Outsidere blir Sør Korea og Brasil. Vi vet aldri hva de kommer med, sier Oftedal.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson er enig i at lagt er ett av flere som kan gå til topps.

– Vi har høye ambisjoner. Dermed får vi fort klistret på oss favorittstempelet. Det vi snakker om i alle mesterskap er at vi skal ha respekt for motstander. Nå gjelder det å komme inn i flyten. Jeg synes at vi har et utrolig sterkt og godt sammensatt lag.