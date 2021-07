Løp supertid – mister OL etter tidligere positiv dopingprøve

Alex Wilson (30) fra Sveits kan glemme OL. Han utestenges etter å ha testet positivt for anabole steroider.

TATT FOR DOPING: Alex Wilson utestenges.

Sveitsiske Alex Wilson sjokkerte verden da han løp 9,84 på 100 meter for litt over en uke siden. Det holdt til europarekord på distansen.

Nå stoppes han fra å delta i OL, melder Blick.

Wilson testet positivt for det anabole steroidet trenbolon 15. mars, men sveitsiske antidopingmyndigheter valgte å ikke utestenge Wilson. World Athletics (Det internasjonale friidrettsforbundet) klaget inn avgjørelsen til CAS, som nå har valgt å utestenge utøveren.

30-åringen har skyldt på forurenset kjøtt han spiste på en jamaicansk restaurant i USA.

Rekorden ikke godkjent

Wilsons europarekord ble umiddelbart satt under tvil av en rekke friidrettseksperter. I etterkant ble rekorden heller ikke godkjent da det ikke var teknologi som målte sveitserens reaksjonstid ut fra start.

Wilson var påmeldt på både 100- og 200-meter i OL.

Andre dopingtatte sveitser

Wilson er den andre sveitsiske løperen som har testet positivt på doping og mister OL. Også 400 meter hekk-utøveren Kariem Hussein ble stoppet sist uke.

– Det gjør meg irritert at to så etablerte utøvere havner i rampelyset for dette, sier Christoph Seiler, president i Sveits’ friidrettsforbund, ifølge forbundets hjemmesider.

Hussein løper samme distanse som Karsten Warholm, men var ikke en reell medaljekandidat.