Tonje Larsen: Dette er suksessoppskriften i OL

Tonje Larsen har lang erfaring som spiller og det å vinne noe på håndballbanen. Hun svarer raskt på hva som er oppskriften på suksess i OL.

Tonje Larsen fikk bryne seg som landslagstrener under EM i desember 2020, sammen med Thorir Hergeirsson. Da ble det gull. Foto: Vidar Ruud/NTB

Larsen er landslagstrener for kvinnene sammen med Thorir Hergeirsson, en meget merittert landslagssjef i internasjonal håndball. Begge var med da Norge tok gull i siste EM.

Etter at Larsen avløste Mia Hermansson Högdahl for et drøyt år siden, kan hun bruke all sin kunnskap på A-landslaget.

Og selv om det er annerledes å være spiller enn trener, forbereder hun seg som hun gjorde tidligere, ved å se mye på video før hver kamp. Første motstander i OL blir Sør Korea søndag om en uke.

Ramser opp hva som må til

Larsen nøler ikke med å si at Norge er blant favorittene til gull. Det skyldes merittene og kulturen i laget for å holde et høyt nivå.

– Vi er et godt spillende lag og har vist at vi kan sette forsvar og målvaktspill.

På spørsmål om hva som er faktorer til suksess, sier hun:

At vi er et lag som står sammen

Stoler på hverandre

Viser hverandre tillit

Backer hverandre opp

Alltid heier og støtter hverandre

Finner ro og trygghet i spillet vårt

Som de fleste involverte i landslagsgjengen, passer hun på å understreke at mye skal klaffe for å gå til topps. Hun minner om hindringene i veien i innledningen til London-OL, da det ble tap i gruppespillet. Likevel klarte Norge å kare seg videre, og til slutt ble det gull.

– Dersom vi kommer oss, til kvartfinalen, kan alt skje, mener hun

Kaptein Stine Bredal Oftedal ser frem til et nytt OL, og må passe på at spillerne ikke blir alt for ivrige. Foto: Stéphane Pillaud/NTB

Må ha kontroll

Det kaptein Stine Bredal Oftedal advarer mot er at spillerne skal bli overgiret. Alle vil så mye, men tenningen må reguleres.

Det som oppmuntrer og tenner henne, er driven generelt som idrettsutøver, med muligheten for å jobbe mot den aller største medaljen som er mulig.

Hun trekker frem Norges kvaliteter på denne måten:

– Vi i har en god blanding av rutinerte, ekstremt sultne. Vi har fartskapasitet og trøkk på de tingene som kan gjøre en forskjell, et knallbra forsvar to keepere som er knallbra.

Hun legger til:

– Men så har vi fryktelig mange tøffe motstandere.