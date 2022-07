Ruud-rivalen beholdt roen etter sjokk-exit: – Jeg prøvde å være positiv

BÅSTAD (VG) Holger Rune (19) skulle gjerne ha møtt Casper Ruud (23) i en finale - men i stedet ble det sjokk-exit i Båstad-turneringen.

UTSLÅTT: Holger Rune i aksjon på grusen i Båstad tirsdag.

Den både omdiskuterte og populære dansken er ranket som nummer 28 i verden. Han tapte for sveitseren Marc-Andrea Hüsler, som bare er 128.

Settsifrene var 6–3 og 6–4. Stortalentet beholdt imidlertid roen hele kampen - i motsetning til den omdiskuterte French Open-kvartfinalen mot Casper Ruud.

– Jeg prøvde å være positiv, sier han når VG møter ham etter tapet.

Rune og Ruud måtte ha kommet helt til finalen om de skulle ha møttes i denne ATP-turneringen.

– Jeg startet veldig dårlig. Jeg var ikke meg selv. Jeg beveget meg ikke nok, sier han tapet for sveitseren.

– Jeg er ikke stolt over min egen innsats. Hadde jeg vært der fra start, kunne det ha blitt annerledes.

Det var hundrevis av dansker på tribunen. De støttet Holger Rune, som har blitt en mye omtalt kar, ikke minst etter French Open-kvarten mot Ruud.

– Det var nesten som å spille på hjemmebane, sier Rune.

French Open-kvarten endte med norsk seier mot en hissig danske. Det norske tennisesset var lite fornøyd med oppførselen til dansken både før og etter kampen. Senere ble nordmannen beskyldt av Rune for å ha hovert og ropt «jaaa» i ansiktet på ham i garderoben etter kampen. Dette ble avvist av Ruud og hans støttespillere:

Mandag avslørte Casper Ruud for VG at de to har skværet opp og lagt det bak seg. Noe mer ønsket han ikke å si om det.

– Det er riktig. Jeg har ingen problemer med Casper - og han har ingen problemer med meg, sier Holger Rune til VG.

Søndag ble det også kjent at han har fått mental trener. Han skal samarbeide med med B.S. Christiansen. Men når VG spør om det, svarer han:

– Ingen kommentar!

Onsdag spiller Casper Ruud sin første kamp i Båstad. Han møter argentineren Francisco Cerundolo (23), som er rangert som nummer 39 i verden og er en verdig motstander.

Det er et sterkt startfelt i Sverige. Andrej Rubljov, Stan Wawrinka, Dominic Thiem og sølvvinneren fra OL, Pablo Carreño Busta, er alle med.

