– Ekkelt, sa hun. Ja, veldig ekkelt

14. juli 2022 19:40 Sist oppdatert nå nettopp

Tøffe dager: Ada Hegerberg (til venstre) og Ingrid Syrstad Engen svarte på pressens spørsmål dagen før møtet med Østerrike. Uten seier er Norge ute av EM.

KOMMENTAR: Det er ingen tvil om hvem som opptrådte som tydelig sjef i Brighton torsdag ettermiddag. Det var ikke Norges landslagstrener.

BRIGHTON: Tre minutter på fem kom de spaserende inn i et rom under tribunene på Amex-stadionet i Brighton, arenaen hvor Norge ble latterliggjort av et sprudlende engelsk landslag for noen dager siden.

Pressesjef Halvor Lea gikk først. Deretter landslagssjef Martin Sjögren, Ingrid Syrstad Engen og så Ada Hegerberg. Kvartetten skulle møte pressen kvelden før siste gruppespillkamp.