Dette blir noe for Trondheim

19 minutter siden

Engelsk jubel: Old Trafford kokte da Beth Mead førte England opp i ledelsen. Til høyre Georgia Stanway.

KOMMENTAR: England befestet favorittstemplet og EM-festen er i gang. Om tre år kan Old Trafford være byttet ut med Lerkendal.

MANCHESTER: Det sies stadig at kvinnefotballen tar steg, og et nytt ble tatt onsdag kveld. Nesten 70 000 fulgte åpningskampen mellom vertsnasjonen og Østerrike, de to som sannsynligvis vil kjempe med Norge om avansement fra gruppe A.

Aldri har så mange vært til stede på et oppgjør i et EM-sluttspill for kvinner.