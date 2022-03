PSG-keeper Navas har tatt imot ukrainske flyktninger

Paris Saint-Germains målvakt Keylor Navas og hans kone huser omkring 30 ukrainere som har flyktet etter Russlands invasjon av landet.

Keylor Navas har åpnet hjemmet sitt for ukrainske flyktninger.

NTB-AFP

19 minutter siden

Klubben opplyser at det dreier seg om rundt 30 flyktninger etter at avisen Sport først omtalte saken. Avisen skriver også at keeperen har gjort om på hjemmet sitt for å få plass til alle.

Navas' kone Andrea Salas har lagt ut flere innlegg i sosiale medier at mange frivillige organisasjoner har sagt seg ville til å hjelpe dem. Flyktningene ble tatt inn i Navas-familien gjennom en kristen organisasjon med hovedsete i Barcelona.

Ifølge FN har over 3,8 millioner mennesker flyktet fra Ukraina siden Russlands invasjon for over en måned siden.