Smadret verdensener Djokovic: Tok sin første Grand Slam-tittel

(Djokovic - Medvedev 4–6, 4–6, 4–6) Foran et kjendistett publikum spilte Daniil Medvedev sin motstander til vanvidd, da russeren tok sin aller første Grand Slam-tittel.

SLO DJOKOVIC: Daniil Medvedev i US Open-finalen på Billie Jean King National Tennis Center i New York natt til mandag norsk tid.

13. sep. 2021 00:34 Sist oppdatert nå nettopp

Det var verdensener Djokovic (34) mot verdenstoer Medvedev (24) på hardcourten i New York. Det var 20 Grand Slam-titler mot null Grand Slam-titler. Det var Djokovic som skulle bli den femte i historien til å ta alle fire Grand Slam-titlene på ett kalenderår.

Men på drøyt timer var Djokovic slått, nesten ydmyket. Det var nesten så man måtte gni seg i øynene. Djokovic bød på en raus seiersklem til sin overmann etter kampen.

– Gartulerer til Daniil. Utrolig. Utrolig kamp. Om det er noen som fortjener dette, så er det du, sa en gråtkvalt Djokovic på Eurosports sending.

– Jeg vil si at i kveld, selv om jeg ikke vant, så er hjertet mitt fylt med glede, for dere fikk meg til å føle meg spesiell. Dere rørte sjelen min. Jeg har aldri opplevd dette i New York. Jeg elsker dere, sa Djokovic til publium.

For det var russeren som startet best, spilte best og var best. Og selv om Hollywood-kjendiser og andre eksploderte i jubel da Djokovic leverte vinnere i Billie Jean King National Tennis Center, så var det Medvedevs kveld.

– Sorry til dere fans og Djokovic, for vi vet hva han gikk for i dag. Jeg har aldri sagt dette til noen, men jeg sier det her til dere nå, for meg er du den største tennisspilleren i historien, sa Medvedev og fikk frem et smil hos 34-åringen.

REISTE SEG: Brad Pitt klappet for Novak Djokovic på tribunen i New York.

25-åringen tok de to første settene rimelig greit, og spilte sin seiersvante motstander helt ut på settballen i det andre settet.

Djokovic var så frustrert underveis at han slo tennisracketen i hardcourten så den ble ødelagt.

Medvedev har vært en av verdens beste tennisspillere i flere år, men Grand Slam-tittelen manglet.

Dette var russerens tredje Grand Slam-finale. Han tapte i Australian Open mot nettopp Djokovic i februar. Han tapte i US Open mot Rafael Nadal i 2019. Medvedev røk ut i semifinalen mot Dominic Thiem i US Open i fjor. Men nå var det hans tur.

I tredje sett var Medvedev både ekstremt god og bittelitt heldig. Nettet spilte også på hans lag. Han tok kjapt ledelsen 4–0. Men da våknet Djokovic og tok et blankt game. Men russeren slo tilbake og tok det neste gamet. I det avgjørende settet servet Medvedev inn sitt 16. serveess (!).

Han var én ball fra matchball. Da forsto Djokovic alvoret og tok gamet. Det kunne se ut som om han kjente presset, for i den siste pausen før sidebytte gråt han under håndkleet. Og han hadde publikum på sin side. De var elleville på serberens vegne. Dommeren måtte roe dem mange ganger. I det tiende gamet i tredje sett ble det en veldig lang ballveksling, som endte med at Djokovic slo ut.

TEMPERAMENT: Novak Djokovic ødela tennisracketen på hardcourten i New York.

Der er 33 år siden tyske Steffi Graf vant samtlige fire Grand Slam i samme kalenderår. Natt til mandag norsk tid kunne Djokovic kopiert bragden med Rod Laver som vitne. 83-åringen tok alle fire titlene i 1962 og 1969 Han er den eneste som har klart det to ganger.