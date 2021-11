Ajax slo Dortmund igjen – videre i mesterligaen

Borussia Dortmund fikk ingen revansj over Ajax, men en ny nedtur da det ble 1-3-tap hjemme i mesterligaen. Ajax er sikret plass i cupspillet.

Ajax-spillerne feirer etter å ha sikret avansement i mesterligaen med 3-1-seier borte mot Borussia Dortmund.

Sébastien Haller jubler etter å ha scoret for Ajax i borteseieren mot Borussia Dortmund.

Dortmunds Marco Reus scoret 1-0-målet på straffe bak Ajax-målvakten Remko Pasveer, men det skulle likevel ende med tap.

Sporting Lisboa banket poengløse Besiktas 4-0 og er oppe på samme poengsum som Dortmund. Klubbenes møte i den portugisiske hovedstaden om tre uker blir en liten finale om hvem av dem som skal følge Ajax til åttedelsfinale.

Borussia Dortmund ville revansjere det ydmykende 0-4-tapet fra Amsterdam for to uker siden uten Erling Braut Haaland. Den norske stjernespissen fulgte kampen på tribunen sammen med blant andre sjakkverdensmester Magnus Carlsen.

Det vil være en bonus om Haaland er tilbake på denne siden av nyttår. Det avslørte faren Alfie Haaland overfor TV 2 foran kampen.

Etter en halvtime ble Dortmund redusert til ti mann da Mats Hummels fikk det røde kortet etter en VAR-sjekk på en takling av Antony.

– Vi gjorde vårt beste, men etter utvisningen visste vi at det kom til å bli vanskelig. Det blir vanskelig å kvalifisere seg til cupspillet, men vi vet hva vi er i stand til, sa Dortmund-spiss Donyell Malen til RTL.

For vanskelig

Etter 35 minutter ble Dortmund tildelt straffe etter at Jude Bellingham gikk over ende inne i feltet. Det måtte en VAR-sjekk til før dommeren pekte på straffemerket. Kaptein Marco Reuss satte ballen i mål helt nede i hjørnet, og Dortmund jublet for ledelse.

Laget prøvde å forsvare den med ti mann. Det gikk lenge, men til slutt ble det for vanskelig. Hjemmelaget ble utsatt for et kraftig press, og etter 72 minutter var kaptein Dusan Tadic framme og satte utligningen til 1-1.

Sju minutter før slutt satte Sébastien Haller fyr på bortelagets supportere da han headet inn 2-1 på Antonys pasning. Det var Antonys annen målgivende. For Haller var det hans sjuende mesterligamål denne høsten. Det er ett bak Robert Lewandowski.

Innbytter Davy Klaassen fastsatte resultatet til 3-1 på overtid.

– Dette er vidunderlig, fire kamper og 12 poeng. Det gir en flott følelse å slå et så godt lag på en fantastisk arena som dette, sa Tadic til RTL.

– Vi spilte dårlig i første omgang. I pausen ble vi enige om å kutte ut feilene, og den andre omgangen var mye bedre.

Ny Lisboa utklassing

Sporting Lisboa tok imot Besiktas for å følge opp 4-1-seieren på bortebane sist. Det gikk enda bedre hjemme.

Etter en drøy halvtime hadde Pedro Gonçalves gjort 1-0 på en straffe. Straffen kom etter at Gonçalves selv ble dyttet over ende inne i feltet.

Sju minutter senere var Gonçalves igjen frampå og økte til 2-0 da han banket ballen i mål fra 12-13 meter. Paulinho ville også være med på moroa og satte 3-0 på et skudd i hjørnet fra like utenfor 16-meteren.

Pablo Sarabia økte til 4-0 etter 56 minutter.