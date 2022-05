Folket vil at Norge søker om å arrangere OL

20. mai 2022 10:41 Sist oppdatert nå nettopp

Norge sa nei til å arrangere OL i år 2022, da vi hadde en gyllen mulighet. Nå viser en meningsmåling at neisiden i OL-spørsmålet har tapt oppslutning.

I måling som er gjort for VG, er 49 prosent positive til en norsk OL-søknad. 27 prosent sier fortsatt nei.

Les også Daniel Røed-Johansens kommentar: Er et OL i Norge viktig nok for idretten? Og er det viktig nok for samfunnet?