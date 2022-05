Norge sa nei til å arrangere OL i år, 2022, da vi hadde en gyllen mulighet. Nå viser en meningsmåling at neisiden i OL-spørsmålet har tapt oppslutning.

I en meningsmåling gjort for VG, er 49 prosent positive til en norsk OL-søknad. 27 prosent sier fortsatt nei.

Aftenpostens kommentator Daniel Rød Johansen skriver om samme tema og spør: Er et OL i Norge viktig nok for idretten? Og er det viktig nok for samfunnet?