Ingenting stopper Henning fra å gå Firefjellsturen

For 42. gang stiller Henning Myrmell (84) til å gå fjelltur i Bergen, til tross for at han har alle unnskyldninger til å la være.

De første 31 årene Henning Myrmell tok fatt på utfordringen gikk han over alle de syv fjellene. Etter fylte 65 år, er firefjellsturen godkjent som syvfjellstur.

13 minutter siden

Hvert år deltar tusenvis av mennesker i å bestige enten tre, fire eller alle de syv fjellene rundt Bergen. Det var færre påmeldte i år enn det som er vanlig, kanskje fordi de ikke følte det var verdt slitet.

Slike unnskyldninger bruker ikke Henning Myrmell.