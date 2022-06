Verstappen vant etter Ferrari-fiasko: – Det gjør vondt

Ingen av Ferrari-bilene kom til mål i Baku. Max Verstappen (24) viste hvem som er sjefen da Red Bull tok dobbeltseier. Lewis Hamilton (37) hadde store ryggsmerter og kunne knapt gå etterpå.

VANT: Max Verstappen vant i Baku.

12. juni 2022 14:38 Sist oppdatert nå nettopp

Charles Leclerc (24) hadde beste startspor - fulgt av de to Red Bull-bilene. Monegaskeren ledet da bilen hans gikk opp i røyk etter 20 runder. Før det hadde Ferrari-kollega Carlos Sainz (27) også måttet bryte med teknisk trøbbel. Det samme skjedde med to andre biler (Zhou og Magnussen) i feltet som har Ferrari-motor. Det ble altså en helsvart dag for den italienske bilfabrikken.

– Vi hadde 13 sekunders forsprang til Verstappen. Jeg hadde kontrollen. Det er mange tapte poeng igjen. Det gjør vondt, sier en tydelig preget Leclerc i et intervju med Viaplay.

– Vi må virkelig finne ut av det, slik at det ikke skjer igjen. Jeg finner ikke ord for å beskrive dette. Det er veldig skuffende, fastslår Charles Leclerc, som har brutt med teknisk trøbbel i to av de tre siste løpene - begge fra ledelse.

Samtidig satte Max Verstappen skapet på plass etter den siste ukens diskusjoner om Red Bull har en førstefører etter at hans teamkollega Sergio Pérez vant i Monaco sist.

– Om vi lurte på hvem som er førstefører i Red Bull, så har vi fått svaret på det, sier Stein Pettersen på Viaplay-sendingen. Kollega Atle Gulbrandsen var - etter at Verstappen hadde passert Sergio Pérez noe tidligere - klar på hva vi hadde sett:

– Dette er teamordre.

«Teamordre» i Formel 1 betyr at førerne får beskjed fra sjefene om at den ene føreren skal slippe den andre føreren forbi seg.

– Jeg tror det var riktig avgjørelse av teamet. Max var raskest i dag, sier Sergio Pérez.

Mercedes-suksess

– Det er Verstappen som er verdensmester og som er fremtiden for teamet, sier den tidligere Formel 1-stjernen David Coulthard til Viaplay.

Verstappen tok sin femte løpsseier for året i Bakus gater: Saudi-Arabia, Imola, Miami, Spania og nå Aserbajdsjan. Det var samtidig den 20. dobbeltseieren til Red Bull i Formel 1.

– Vi var litt heldige med dem som måtte bryte, men vi hadde veldig gode biler i dag, sier Verstappen i et intervju vist på Viaplay.

– Ting kan endre seg før Canada neste helg, så vi må jobbe hardt videre.

Mercedes hadde en hyggelig søndag med George Russell på 3. plass og Lewis Hamilton på 4. plass. Hamilton klaget over vondt i ryggen underveis, men klarte å komme seg til mål. Etter å ha kommet seg ut av cockpiten, kunne han knapt gå etter løpet.

– Karene hjemme i hovedkvarteret har gjort en kjempejobb. Jeg er veldig glad for å dra hjem 3. plass, sier Russell i et intervju vist på Viaplay.

Resultater:

1. Verstappen (Red Bull), 2. Perez (Red Bull), 3. Russell (Mercedes), 4. Hamilton (Mercedes), 5. Gasly (Alpha Tauri), 6. Vettel (Aston Martin), 7. Alonso (Alpine), 8. Ricciardo (McLaren), 9. Norris (McLaren), 10. Ocon (Alpine), 11. Bottas (Alfa Romeo), 12. Albon (Williams), 13. Tsunoda (Alpha Tauri), 14. Schumacher (Haas), 15. Latifi (Williams).