Russisk stjerne raser etter Paralympics-nei

Langrennsstjernen Natalja Neprjajeva reager kraftig på at Russlands og Hviterusslands paralympiske utøvere er utestengt fra lekene i Beijing.

REAGERER: Russiske Natalja Neprjajeva liker ikke at russiske utøvere blir utestengt fra Paralympics.

7. mars 2022 11:22 Sist oppdatert 9 minutter siden

Neprjajeva sikret seg i helgen verdenscupen sammenlagt selv om hun ikke fikk delta i Holmenkollen. Russiske og hviterussiske utøvere er utestengt av Det internasjonale skiforbundet (FIS) på grunn av invasjonen av Ukraina.

Beslutningen om Paralympics kom rett før åpningen av lekene da mange russiske og hviterussiske utøvere allerede var på plass i Kina. Avgjørelsen kom dagen etter at IPC først hadde gitt nasjonenes utøvere lov til å være med under nøytralt flagg.

– I en situasjon som dette finnes det ikke ord som er tilstrekkelige for å trøste. Jeg kan ikke sette meg inn i hvordan utøverne har det, sier Neprjajeva til nyhetsbyrået TASS.

Intervjuet er gjengitt av flere medier, blant andre Aftonbladet. Neprjajeva sier at IPC (Den internasjonale paralympiske komité) har oppført seg som «griser», og at situasjonen er «guffen».

En lang rekke nasjoner var kritiske til at IPC åpnet for deltakelse fra Russland og Hviterussland

– IPC er en medlemsbasert organisasjon, og vi er mottakelige for synspunktene til våre medlemmer, sa IPC-president Andrew Parsons etter den endelige beslutningen.

Neprjajeva er ikke eneste russiske langrennsløper som har uttrykt sin misnøye rundt utestengelse av russiske idrettsutøvere. Søndag skrev Veronika Stepanova i et innlegg på Instagram at hun reagerer på FIS’ avgjørelse om å utestenge russiske langrennsløpere fra verdenscupen. Hun skriver blant annet:

– Jeg har lest FIS’ forklaring flere ganger. Det står at det handler om sikkerheten til utøverne. Forstår jeg det rett om FIS gjorde dette på grunn av trusler mot russiske utøvere fra radikale hatere og «hooligans»? Er det sånn det kommer til å bli fremover - at trusler mot utøvere fører til utestengelse?

Hun understreker at hun kun snakker på vegne av seg selv og ingen andre. Stepanova gikk Russland inn til OL-gull på stafetten i Beijing: