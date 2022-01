Hovland kjemper om topplassering tross ujevn runde i Dubai

Viktor Hovland ligger på delt 5.-plass med sju slag under par i europatourturneringen i Dubai. Han røk på flere bogeyer på fredagens runde.

Viktor Hovland spilte ujevnt i Dubai fredag.

NTB

28. jan. 2022 10:42 Sist oppdatert nå nettopp

Det norske golfesset var åtte slag under par ved halvspilt 2. runde, men fikk det deretter tøft. Der det på de første ni hullene ble fire birdier, ble det tre bogeyer og to birdier på de siste ni. De resterende hullene gikk han på par.

Dermed ble det med tre slag under par fredag og sju under par totalt. Sørafrikanske Justin Harding leder på elleve slag under par, mens også Tyrrell Hatton (-9), Fabrizio Zanotti og Erik van Rooyen (begge -8) er foran Hovland.

Nordmannen har vunnet på europatouren én gang før. Det skjedde i München sist sesong.