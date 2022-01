Lærte skikjøring på gress, var sin egen servicemann, sluttet aldri å tro på seier.

To norske på pallen i Kitzbühel til tross, resten av denne saken skal handle om en 35-åring fra Lancashire som ikke kjørte ski på snø før han var 12 år gammel.

Dave Ryding blir den første briten som går opp på det øverste trinnet på pallen i den alpine verdenscupen. Han hadde fortsatt vanskelig tro at det hele var mulig.

22. jan. 2022 16:34 Sist oppdatert nå nettopp

Dave Ryding gjemte ansiktet i polstrede slalåmhansker, senere kom brillene på. Det kom en tåre. Dave Ryding hadde gjort noe ingen britisk pass har gjort før ham. Han hadde vunnet et alpint verdenscuprenn.

– Dette var stort sa, Lucas Braathen etterpå. Han snakket ikke om sin egen 2. plass. Han snakket om briten som fortsatt gikk hoderystende rundt i målområdet og forsøkte å la det hele synke inn.

Han, briten fra den lille landsbyen Bretherton nordøst for Liverpool nordvest for Manchester, hadde gjort det. På slike steder som Bretherton drømmer unge gutter gjerne om å bli fotballspillere. Dave Ryding var åpenbart ikke helt som alle de andre. Han hadde heller ikke forutsetninger som alle de andre som stiller til start.

– Jeg er ganske unik siden jeg er den eneste i verdenscupen som ikke er vokst opp med skikjøring på snø, fortalte han til avisen The Independent.

fullskjerm neste Dave Ryding med trofeet som beviser at han har vunnet ett av de legendariske Hahnenkamm-rennene. 1 av 4 Foto: Giovanni Auletta, AP/NTB

Kunstgress

Området i Lancashire er som kjent ikke blant de snøsikre plassene. Men det er gresskledde åser og bakker. Helt fra åtteårsalderen kjørte han på kunstgress, med spesialtilpassede rulleski. Men det var først som 20-åring at han fikk jevnlig snøkontakt. Første gang han hadde ekte snø under skiene var han blitt 12 år. Da hadde Lucas Braathen stått på ski nesten hver eneste vinterdag siden han kunne gå.

Mange briter som har prøvd seg i verdenscupen i alpint har enten vokst opp i utlandet nær snø, eller har hatt velstående foreldre som har kunnet dra jevnlig på skiferie til mellomeuropeiske alpelandskap.

Men det var ikke slik Dave Rying opplevde sin vei til verdenstoppen. Faren kunne stå på ski og tok gutten med til gressbakkene i området rundt Bretherton.

Ryding den eldre må åpenbart ha sett et visst potensial hos sønnen. Han sørget for å få seg en bedre betalt jobb enn den han hadde. Han solgte dameundertøy på markedene rundt i Lancashire. Bedre lønn ga bedre muligheter til å følge opp sønnens gryende alpinkarriere.

Ensom ulv

Det var trangt i oppveksten, og ettersom briter aldri har vært spesielt opptatt av skisport, så var det ikke flust med penger selv om han kom inn i verdenscupen.

I årevis reiste han og en trener, Tristan Glasse-Davies, rundt i Europa alene. Skiene måtte han preppe selv og all logistikk sto han og treneren for.

I perioder har han trent sammen med en annen ensom ulv i alpinsirkuset, russiske Aleksandr Khorosjilov. Noen ganger har han fått hjelp fra andre nasjoners lag. Henrik Kristoffersen, som kjørte seg opp til en tredjeplass i Kitzbühel, kjenner ham godt fra sin faste treningsbakke i Reiteralm.

– Jeg er 35 år gammel, men jeg sluttet aldri å tro, og jeg sluttet aldri å forsøke. Jeg vet ikke om drømmer en gang har vært bedre og større enn å sørge for Storbritannias første seier i verdenscupen her i Kitzbühel, sa han etter triumfen.

OL-håp

Han har vært nære på mange ganger. Ikke minst i Kitzbühel hvor han ledet etter første omgang for fem år siden. Den gang ble han nummer to. Han har også ledet renn i finske Levi. Håpet om en dag å kunne bli den første briten på toppen har han aldri gitt opp.

Karrieren er full av plasseringer mellom 10 og 20. Forrige helg i Wengen ble han nummer 16. Eksperter hadde begynt å tvile. Var han for gammel? Kommer han noen gang tilbake til nivået for fire-fem år siden. Men selv tvilte han aldri på at det skulle være mulig.

Nå reiser han til OL full av selvtillit og som britiske medier (de som nevner skisport vel å merke) som en av de heteste medaljekandidatene Team GB sender til Kina.

Det er likevel mer enn én sensasjonell seier i Kitzbühel som sørger for at han blir idrettshelt i hjemlandet. På BBC sports forside på nett var det lørdag ettermiddag 18 saker om fotball, rugby, cricket og tennis før Dave Rydings prestasjon feires med et bilde i frimerkestørrelse. Den største nettavisen, Mail Online, nevner det ikke i det hele tatt to timer etter målgang.