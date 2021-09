9. september 1970: Tidligere håndballspiller Kristian Kjelling blir født. I sin karriere har han spilt 147 kamper og scoret 568 mål for det norske landslaget. I tillegg har han spilt på øverste nivå i både Spania og Danmark. I dag trener han Drammen HK og har også vært ekspertkommentator for TV3 under VM og EM de siste årene.