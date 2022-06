Slo til med topptid. Nå skal Hannah (14) utfordre Norges beste

Hannah Rebekah Murai-Ubby løp 400 meter for aller første gang i vår. Da kvalifiserte 14-åringen seg like godt for senior-NM.

Hannah Rebekah Murai-Ubby gleder seg til å konkurrere i senior-NM i friidrett på Stjørdal.

11 minutter siden

Det unge friidrettstalentet smiler bredt på Trondheim stadion der en kvintett fra Ranheim IL gjennomfører kveldsøkta si.

Hanna Rebekah Murai-Ubby blir 15 år i november, men i helga skal hun måle krefter mot de aller beste utøverne i Norge under NM på Stjørdal.