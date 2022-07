Popp herjet da Tyskland tok seg til finale: – Ingen regnet med oss

(Tyskland – Frankrike 2–1) Med råskap, fysikk og vilje sørget Alexandra Popp (31) for at Tyskland er klare for EM-finale.

fullskjerm neste KRAFTSPISS: Alexandra Popp leverte en fantastisk semifinale for Tyskland. 1 av 6 Foto: Nick Potts / Pa Photos

27. juli 2022 22:51 Sist oppdatert nå nettopp

Tyskland har vunnet EM hele åtte ganger tidligere. Alexandra Popp sine to mål gjorde at Tyskland vant 2–1 mot Frankrike.

– Jeg kan ikke engang sette ord på det. Vi spilte en fantastisk kamp igjen. Vi er så utrolig glade. Ingen regnet med oss ​​– og nå venter 90.000 fans i finalen mot England på Wembley. Det finnes ikke noe finere. Det var drømmen vår. Det var vårt ønske, som vi nå har oppfylt, sier Popp til ZDF etter kampen.

Det var en jevn kamp mellom storlagene, men fem minutter før pause poppet målsniken Popp opp. Etter et innlegg kom hun stormende inn foran mål og banket inn 1–0 med høyrefoten. Det var spissens femte mål i EM.

– Der er Popp. Hun har scoret i hver eneste match. Uhyre effektiv når det gjelder, Alexandra Popp, utbrøt Osnes.

Ingen før henne har scoret i fem EM-kamper på rad.

– Herlig timing, fart og kraft, sa fotballekspert i TV 2, Morten Langli.

STJERNE: Alexandra Popp har vært fremragende i EM.

Det så ut til at Tyskland skulle gå inn til pause med ledelse, men tilfeldighetene ville det annerledes.

Kadidiatou Diani klemte til fra rundt 20 meter, og Merle Frohms kastet seg etter. Det skulle hun nok ønske at hun ikke gjorde, for ballen sang i stolpen, og gikk deretter i ryggen på keeperen og i mål.

– Det blir kreditert selvmål, men for en avslutning av Diani, får hjelp av både stang og keeper, sa Osnes.

UHELDIG: Merle Frohms måtte liggende se Tyskland slippe inn sitt første mål i EM.

Frankrike var friske i andre omgang og produserte flere gode sjanser.

– Det er plutselig et helt annet tempo rundt Frankrike nå, sa fotballekspert i TV 2, Solveig Gulbrandsen.

Men selv om Frankrike var gode, så har Tyskland Alexandra Popp. Med et kvarter igjen fikk spissen et høyt innlegg. Med fantastisk råskap ruget hun i feltet, og stanget inn 2–1.

– Når det først poppes så kan det ikke stoppes, sa Osnes.

– Hvordan forsvarer man seg mot sånne spillere, fortsatte Osnes retorisk.

TIMING: Alexandra Popp leverte en stilstudie i hvordan man skal score på heading.

Det var Popp sitt sjette mål i mesterskapet. Hun er nå delt toppscorer med Beth Mead på England.

Frankrike klarte aldri å svare, og det er dermed Tyskland som møter England i finalen på søndag. Vertsnasjonen knuste Sverige 4–0 i den andre semifinalen tirsdag kveld. Frankrike har aldri kommet helt til finalen i EM.

Dette blir Tysklands niende EM-finale gjennom historien (én som Vest-Tyskland) og den syvende på de åtte siste europamesterskapene. Tyskerne har også vunnet alle EM-finalene de har spilt, fire ganger på bekostning av Norge.

Både i 1989, 1991, 2005 og 2013 endte det med norske tårer. Norge har vunnet to ganger, men i år kom de seg ikke ut av gruppespillet. Det endte med at trener Martin Sjögren fikk sparken.