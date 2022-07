RBK-sjefen bekrefter: Spissen er friskmeldt

Ole Sæter blir med mot Tromsø og vil mest sannsynlig spille fra start av.

Ole Sæter står med fem seriemål i år. Lørdag får han en ny mulighet til å notere seg for målpoeng når Tromsø kommer på besøk til Lerkendal.

21. juli 2022 12:53 Sist oppdatert nå nettopp

LERKENDAL: – Det gir oss en potensiell målscorer. Han er sulten.

Etter å ha trent for seg selv mandag og tirsdag, har Ole Sæter tatt del av fellestreningene onsdag og torsdag. Etter torsdagsøkta bekrefter RBK-trener Kjetil Rekdal at spissen er friskmeldt etter hjernerystelsen han pådro seg mot Jerv sist uke. Episoden fant sted allerede etter 11 minutter da Sæter og Jerv-keeper Øystein Øvretveit kolliderte – men han valgte å fullføre kampen, noe spissen har tatt selvkritikk for i ettertid.