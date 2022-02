Riibers familie om sønnens positive test: – Vi hadde et lite håp

En skuffet pappa John Riiber har liten tro på at sønnen får kjempe om edelt metall i Beijing etter den positive coronatesten.

FAR OG SØNN: Jarl Magnus Riiber gratuleres av pappa John etter et av kombinertgullene i VM i 2019.

3. feb. 2022 13:58 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi hadde et lite håp om at testene kunne være feil, men vi fikk noen beskjeder like før bekreftelsen om at det ikke så ut som det var noe håp, forteller Jarl Magnus Riibers mor Ann-Kristin Sætre til VG.

Like før hadde Olympiatoppen bekreftet at et av Norges største gullhåp og hennes sønn, Jarl Magnus, hadde testet positivt for coronaviruset.

Hjemme i Oslo har både mor og far vært i kontakt med sønnen gjennom natten. Og begge leire, både i Oslo og Beijing, tok nyheten med fatning.

– Han har heldigvis tatt det som en bonus hvis han skulle komme til start. Han har i alle fall ikke gravd seg ned, forteller mor Ann-Kristin.

For selv om et av karrierens største høydepunkt for kombinertstjernen etter alle solemerker går i vasken, går det etter forholdene greit.

FORBEREDT: Pappa John Riiber forteller til VG at han hørte på stemmen til Jarl Magnus Riiber at dette var en forventet nyhet.

– Det går greit dette altså. Jeg tror han var litt mentalt forberedt på at dette kunne skje da han reiste, sier John Riiber, Jarl Magnus Riibers far, til VG og fortsetter:

– Han virket positiv. Nå er det bare å «marsje» i gang igjen og være skikkelig på når den siste delen av sesongen starter. Det er en positiv drive, forteller faren som har snakket med Riiber gjennom natten.

Samtidig tror han ikke det blir noen konkurranser på sønnen under årets vinterleker, selv om det er en viss sjanse til stede.

– Jeg tror han skal prøve å komme seg hjem så fort som mulig, men de slipper ikke han før kan fly, sier faren videre.

Men der hvor både Jarl Magnus og mor og far hjemme i Oslo tar den positive prøven med fatning, er det en viss bekymring å spore hos pappa John.

– Det som er ille er hvis det ryker videre for andre som var i nærheten. Det er kanskje det som er vondt.

Hele kombinertlaget, bortsett fra Jens Lurås Oftebro, er definert som nærkontakter, ifølge Ivar Stuan, sportssjef for kombinert.

Foreldrene synes nyheten er trist, men de påpeker at det finnes mange andre ting i livet som er viktigere enn idrett. Samtidig understreker pappa John at sønnen var mentalt forberedt på en positiv test, noe som gjør det hele enklere å svelge for hovedpersonen selv.

– Det hadde vært noe helt annet hadde nyheten kommet ut av det blå, sier faren.

Samtidig gir han ros til de rundt sønnen, både nå under OL, men og på samlinger, konkurranser og reise resten av året.

– Teamet er veldig flinke til å legge alt til rette for ham. Det så vi under Seefeld-trippelen. Uten dem hadde han kanskje ikke vært startberettiget i det hele tatt. De er flinke til å ta vare på «familien», understreker John.

Videre forteller han at sønnen er symptomfri og at han ikke har kjent viruset på kroppen. Tiden på hotellrommet har sønnen brukt til å jogge rundt, og planen er å få inn en sykkel for å holde kroppen i gang.