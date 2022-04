Trenertalentet bekrefter: Vil søke på landslagsjobben

Monika Kørra sier hun kommer til å søke på jobben som ny trener for langrennskvinnene.

Vil ha landslagsjobben: Monika Kørra.

7. apr. 2022 20:35 Sist oppdatert 10 minutter siden

I dag er Monika Kørra trener for det norske juniorlandslaget i langrenn. Da Ole Morten Iversen sa at han ga seg som sjef for kvinnelandslaget, ble Kørra tidlig nevnt som en mulig erstatter.

Nå bekrefter hun overfor Adresseavisen at hun vil søke på en av de to stillingene som er lyst ut.