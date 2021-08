De forventer 10.000 deltakere i bergensløp. – Umulig å svare på om det er trygt, sier helsebyråden.

Hurtigtesting, kohorter og ulike startsteder. Slik blir årets Bergen City Marathon.

Slik så det ut under Bergen City Marathon i 2019. I år har arrangøren en rekke koronatiltak for å unngå trengsel.

17. aug. 2021 10:10 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag 28. august er det omsider klart for løpefest i Bergen.

Arrangørene har jobbet på spreng for at løpet skal bli tryggest mulig. Det høye smittetrykket i Bergen den siste tiden har ikke gjort jobben enkel.

– Det er ekstremt krevende, sier Roger Gjelsvik, daglig leder i TIF Viking som arrangerer Bergen City Marathon.

– Vi ser samtidig at folk ønsker at det blir gjort ting. Regjeringen har også vært tydelig på at det er bedre å gjennomføre enn å avlyse. Det har vært motivasjonen vår, sier han videre.

Dette er koronatiltakene

Årets løp skulle i utgangspunktet skje 24. april, men ble utsatt på grunn av smittesituasjonen. Nå er rundt 9000 deltakere påmeldt til sensommerløpet.

Du må enten ha et grønt koronapass eller en negativ koronatest for å delta, forteller Gjelsvik. Deltakerne kan hurtigteste seg gratis på Koengen i forkant av løpet.

Roger Gjelsvik er daglig leder i TIF Viking, som arrangerer Bergen City Marathon. Han gleder seg stort til å kunne gjennomføre løpet.

Her er noen av de andre smitteverntiltakene:

Deltakerne deles inn i mindre puljer enn normalt.

Arrangementet deles inn i fire mindre arrangement, og løpene har ulike startsteder til ulike tider. Hel- og halvmaratonen går fra Bryggen. Stafetten starter fra Sandbrogaten. Barneløpet går fra Nordnesparken, mosjonsløpet i Nygårdsparken.

De raskeste starter først. På den måten blir det større avstand mellom løperne underveis, og enklere å unngå løping i kø og trengsel.

Det er ikke tillatt å komme til startområdet før angitt tid. Deltakerne vil ledes videre til ledig plass ved startområdet, og skal ikke vente i kø.

– Vi har kontakt med Bergen kommune. De har gitt oss gode tilbakemeldinger på dette. Vi er trygg på at det vi gjør er sikkert, sier Gjelsvik.

– En vurdering hver enkelt må ta

Helsebyråd Beate Husa (KrF) sier til BT at det virker som om Bergen City Marathon har gjort en god jobb med planleggingen, men understreker at det er fagfolk som er best skikket til å vurdere koronatiltak.

– Det viktigste for oss er at alle retningslinjer blir fulgt. Bergen følger nasjonale regler, og dette arrangementet er derfor helt lovlig å gjennomføre. Jeg er glad for at arrangøren virker å være veldig bevisst på hvordan løpet legges opp for å sikre godt smittevern.

Helsebyråd Beate Husa (KrF).

I helgen var det registrert lavere smittetall i Bergen enn helgen før, men det er for tidlig å si om den økende smittetrenden i Bergen er over for denne gang, ifølge Husa.

– Tenker du det er trygt å gjennomføre et slikt arrangement nå?

– Det er umulig for meg å svare på. Det er mye smitte i Bergen, derfor sier våre fagfolk at du kan bli smittet hvor som helst. Det er en vurdering hver enkelt må ta om de skal delta.

Fakta Nasjonale regler og anbefalinger for utendørsarrangementer Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Arrangementene kan ha opp til 50 prosent av totalkapasiteten i antall deltakere.

Uten adgangstest og koronasertifikat kan maks 800 personer delta uten faste tilviste plasser. Deltakerne må deles inn i grupper på maks 200 i hver. Har deltakerne faste tilviste plasser kan inntil 2000 personer delta i arrangementet i puljer på 500 i hver.

Med adgangstest og koronasertifikat kan maks 3000 personer delta (uten faste tilviste sitteplasser, og delt i kohorter på inntil 500).

Med faste tilviste plasser, i tillegg til adgangstest og koronasertifikat, kan 7000 personer delta. De må deles inn i kohorter på maks 500 i hver. Kilde: regjeringen.no. Vis mer

Færre deltakere på årets 7-fjellstur

Bergen City Marathon er ikke det eneste store arrangementet i nær fremtid. Søndag 22. august blir det nok en gang 7-fjellstur etter et års koronapause.

– Vi gleder oss veldig. Det skal bli en folkevandring. Vi gjør alt vi kan for å legge til rette for det, men forholder oss selvfølgelig til regelverket, sier Sabine Koch, prosjektleder for 7-fjellsturen.

Her er deltakerne på vei ned Løvstakken under 7-fjellsturen i 2016.

Hun forteller at antall deltakere er kraftig redusert i årets variant. Til vanlig kan inntil 9000 personer delta. I år er grensen satt til 5000. Deltakerne deles inn i puljer på 200 i hver og har ulike tider.

– Vi har digitalisert hele turen og gått vekk fra fysiske startkort. Deltakerne bruker mobiltelefonen til å sjekke inn på fjelltoppene, og til å registrere seg i start og i mål. Dette gir oss også en mulighet til å spore eventuell smitte, sier Koch.

Deler av ruten er også endret i årets versjon for å unngå kødannelser. Målområdet er blant annet flyttet fra Marken til Skansemyren, forteller hun.

BT RETTER: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at deltakerne deles inn i puljer på 200 personer i hver. Dette fikk BT opplyst av Gjelsvik. I etterkant av publisering opplyste arrangøren at det ikke stemmer. Bergen City Marathon har ikke bestemt seg for hvor store puljene skal være. Rettelsen ble gjort 17. august 2021, kl. 10.30.