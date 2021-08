Stöckl etter ny beskjed fra Skiforbundet: – Gir meg en skikkelig dårlig følelse

Toppledelsen i Norges Skiforbund nekter å endre beslutningen om å kvitte seg med hoppsjef Clas Brede Bråthen (52). Det får suksesstrener Alexander Stöckl (47) til å føle seg maktesløs og vurdere å slutte.

BETENKT: Alexander Stöckl kan være ferdig som norsk hopptrener etter sesongen.

19. aug. 2021 19:47 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er usikker på hva som skjer med fremtiden, sier Stöckl til VG torsdag kveld.

Tirsdag ble det kjent at Bråthen ikke får fortsette som sportssjef etter over 17 år i jobben, når kontrakten utløper i april. Den overraskende avgjørelsen fikk Stöckl, andre ansatte i hoppavdelingen og profilerte utøvere som Maren Lundby og Daniel-André Tande til å signere et opprop hvor de ba om at kontrakten til sportssjefen likevel forlenges.

Torsdag kontaktet VG både skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg for spørsmål om saken. Nå svarer kommunikasjonssjef Espen Graff at de ikke har endret standpunkt i saken.

– Som det ble uttalt tidligere, har hoppkomiteen sammen med generalsekretæren ikke tilbudt forlengelse når kontrakten går ut. Det hun (Bretten Berg) skrev til TV 2 på tirsdag, gjelder fortsatt, opplyser Graff til VG.

Bretten Berg har ikke ønsket å besvare noen spørsmål fra VG denne uken, til tross for gjentatte henvendelser.

GODT SAMARBEID: Stöckl og Clas Brede Bråthen har bidratt til norsk hoppsuksess.

– Maktesløs

Da VG videreformidler nyheten til Stöckl, reagerer han med å bli lei seg.

Stöckl har ledet norske hoppere til seier i verdenscupen sammenlagt, OL-gull og en rekke VM-gull både individuelt og som lag etter at han tok fatt på jobben i 2011.

Østerrikeren har vært jaktet av andre nasjoner i løpet av 10-årsperioden, og kontrakten hans går ut etter sesongen. Forbundets behandling av kollega Bråthen gjør at Stöckl vurderer å ikke skrive ny kontrakt.

– Det kan være mulig, ja, sier den østerrikske suksesstreneren.

– Jeg vet du er glad i norsk hoppsport og Norge ...

– Veldig.

– Hvilken følelse gir det deg å kjenne på denne usikkerheten?

– Det gir meg en skikkelig dårlig følelse. Spesielt med tanke på utøvere, den kulturen vi har bygget, prestasjonene vi har hatt og den fantastiske gjengen vi jobber med.

– Hvordan opplever du at skipresidenten og generalsekretæren tilsynelatende ikke vil høre på dere i denne saken?

– Jeg opplever meg ganske maktesløs, rett og slett.

– Kjenner du til en personkonflikt som skulle tilsi at Bråthen ikke kan fortsette?

– Nei. Og jeg kan heller ikke tenke meg at det er noe der. Slik jeg kjenner Clas, er det ingenting der. Det er min formening om det.

LEDERDUO: Ingvild Bretten Berg er generalsekretær i Norges Skiforbund, mens Erik Røste er president.

Emosjonelt

Onsdag opplyste Bråthen til VG at han har fått advokathjelp. Han ønsket ikke å uttale seg ytterligere. I utgangspunktet skrev Bråthen under på en ny avtale med Skiforbundet i juni. Den ble signert av ham selv og hoppkomiteen, men ikke Bretten Berg.

– Jeg må følge de rådene jeg får fra de som hjelper meg med det juridiske nå, sa Bråthen til VG.

Stöckl forteller at de to kollegene snakker mye sammen.

– Jeg ringer Clas to-tre ganger om dagen for å høre hvordan han har det. Det er en krevende situasjon for ham.

– Hvordan har de siste dagene vært, etter at saken ble offentlig kjent?

– Det har vært mange telefoner. Vi jobber med dette ved siden av oppkjøringen til en OL-sesong. Vi klarer det, men det har vært viktig for oss å få frem våre synspunkter – og at vi virkelig trenger Clas.

– Hvilken respons har du fått fra ledelsen i Skiforbundet etter at dere leverte brevet hvor dere ba om at Bråthen fikk fortsette?

– Responsen var bare at vi ble invitert til møter. Først og fremst med hoppkomiteen, men også med ledelsen i forbundet – muligens neste uke. Vi må bare ta det derfra, sier Stöckl.