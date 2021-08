Dette må til for at Brann skal kunne sparke spillere

– Bringer man arbeidsgiver i vanry, kan det være en berettiget årsak til avskjedigelse, sier advokat og tidligere sportssjef Kenneth A. Leren.

Styreleder Birger Grevstad og daglig leder Vibeke Johannesen forsøker å rydde opp i skandalen i Sportsklubben Brann.

Han har skrevet læreboken «Fotballspillerens klubbskifte», som har vært brukt som lærebok på høyskolenivå.

Leren var også sportssjef i eliteserieklubben Kristiansund fra 2015 til 2020 og spilte fotball i 2. divisjon i hjembyen før han begynte på jusstudier i Bergen. Han har lest om skandalen som har rammet Brann.

– Det er utrolig tøft for de involverte, og presset fra omgivelsene gjør det ikke lettere. Ledelsen må reagere, og reaksjonen må stå seg juridisk. Slike vurderinger tar tid, men det er nødvendig å lande noe, slik at man kan begynne å konsentrere seg om det sportslige, sier Leren og peker på Branns tabellsituasjon.

Flere spillere festet inne på Brann Stadion natt til 10. august.

Krav om «berettiget årsak»

Klubber og spillere bruker en standardkontrakt fra Norges Fotballforbund når de inngår avtaler. Et av punktene handler om klubbens rett til å si opp kontrakten med spilleren. Ifølge punkt 6.2 kreves det en «berettiget årsak» for at det skal være aktuelt.

Leren forteller at alkoholbruk, uteblivelse fra trening eller kamp, rasisme og nedsettende ord om andre spillere kan være typiske årsaker til at en klubb ønsker å si opp kontrakten. Men det kreves noe mer enn en enkeltstående episode med alkohol, ifølge Leren.

– Hva som er «berettiget årsak» blir en konkret vurdering. Det er sjelden en spiller avskjediges. Som oftest blir spiller og klubb enige om å terminere kontrakten. Da slipper man også unna en offentlig skittentøyvask, sier Leren.

Tolv spillere tok seg inn på Stadion natt til 10. august med syv kvinner utenfor Brann-lagets strengt avgrensede kohort. Noen spillere skal ha innrømmet å ha hatt seksuell omgang med sine kvinnelige gjester, blant annet i tilknytning til garderobefasilitetene.

Det ble drukket alkohol og gjennomført løping i lettkledd klesdrakt på Stadion-matten, skrev BT i forrige uke. Noen spillere dro tidlig, andre ble til 05-tiden.

– Har Brann loven på sin side hvis de sparker en eller flere?

– Det kan tenkes, uten at jeg kjenner detaljene i denne saken godt nok til å uttale meg om det er grunnlag for avskjed.

Brann-ledelsen har hatt flere møter etter skandalen. Her er klubbens trener Eirik Horneland.

– Helt åpenbart ved kriminelle handlinger

Noen ganger oppstår det også situasjoner der verken klubb eller spiller er tjent med å fortsette, for eksempel hvis en spiller ikke får spilletid.

– Det vanlige er at klubben og spilleren blir enige om å terminere kontrakten. Hvis spilleren har en sterk sak og en lang kontrakt, må klubben betale et betydelig beløp. Hvis det er omvendt, slipper klubben rimeligere, sier Leren.

Idrettsadvokat Gunnar-Martin Kjenner sier at han ikke kan uttale seg om Brann-skandalen. På generelt grunnlag sier han dette om klubbers rett til å sparke spillere:

– Hvis det er snakk om kriminelle handlinger, er det helt åpenbart at det er grunn god nok til avskjedigelse. Da er det rett ut på dagen. Ellers må klubben ha en saklig grunn, sier den kjente idrettsadvokaten.

Ifølge Kjenner trenger ikke klubben vente på at en dom foreligger.

– Beviskravene er ikke så strenge som i straffesaker. Det holder at en klubb kan sannsynliggjøre det, sier Kjenner.

Ole-Petter Drevland er advokat og spilleragent. Også han er enig i at en kveld med alkohol på byen ikke er oppsigelsesgrunn.

Advokat Jakob Bentsen sa nylig til NRK at fotballspillere er midlertidig ansatte og har høy terskel for å få kontraktene terminert. Han var usikker på om Brann hadde rett til å sparke spillere etter nachspiel-skandalen.