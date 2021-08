Hoppkonflikten: Anklager sjefene for å «lage sine egne historier»

MIDTSTUBAKKEN: I juni ble hoppsjef Clas Brede Bråthens kontrakt godkjent, mener han. Så ble den stoppet.

Clas Brede Bråthen møtte journalister i Midtstubakken tirsdag.

6 minutter siden

Hva som skjedde i mellomtiden, har han gjort seg mange tanker om.

Det har stormet rundt hoppsjefen Clas Brede Bråthen de siste dagene. Norges Skiforbund ønsker ikke å forlenge kontrakten med Bråthen. Det har vært mange spekulasjoner om bakgrunnen for konflikten.

Tirsdag snakket Bråthen ut da han var i Midtstubakken for å følge Daniel-André Tandes comeback.

– Jeg har ikke noe behov for å stå her og fortelle min versjon. Alle som kjenner meg, og bryr seg om meg, har fått høre min versjon. De som er interesserte i min versjon, får høre den. Vi får håpe de som fatter beslutninger, også er villige til å lytte til den versjonen, i stedet for å lage sine egne historier, sier Bråthen.

Alf Tore Haug, hoppkomiteens leder, ønsker ikke å kommentere Bråthens uttalelser.

– Han betegnet det som en katastrofe

Bråthens kontrakt går ut i april 2022. Han varsler at han vil kjempe for å fortsette også etter den datoen.

Hoppkomiteen godkjente en ny Bråthen-kontrakt i juni. Så ble kontrakten stoppet måneden etter av generalsekretær i skiforbundet Ingvild Bretten Berg. Senere har også hoppkomiteen snudd - og støttet Berg.

Bråthen sier han har «gjort seg mange tanker» om hva som skjedde mellom juni og juli.

– Hva som har skjedd i mellomtiden, det må Haug svare på. Han betegnet det som en katastrofe om jeg ikke fikk fortsette. Jeg har ikke hørt noe annet enn det. Så har jeg lest noe annet i mediene. Jeg har hørt at samarbeidsform er nevnt. I min bok er samarbeidsform noe mellom to parter. Da tenker jeg det er greit å begynne å snakke sammen, hvis samarbeidsform er viktig, sier Bråthen.

Clas Brede Bråthen hilser på Daniel-André Tande etter tirsdagens formiddagstrening i Midtstubakken.

Ord mot ord

Bråthen mener han har signert en kontrakt. Motparten mener det var et utkast.

Det stiller Bråthen seg uforstående til.

– Jeg mener det er meningsløst å datere og signere utkast. Da blir det hans (Haugs) ord mot mine ord. Jeg skjønner hvorfor jeg skal gå gjennom et utkast, men ikke hvorfor jeg skal signere det. Jeg beklager om det er noe jeg burde skjønt, sier Bråthen.

«Samarbeidsform»

Haug ønsker ikke å svare på Bråthens utsagn.

– Det er veldig vanskelig å kommentere uten å eskalere en konflikt der vi har en prosess med hoppadministrasjonen, sier Haug.

Han henviser til pressemeldingen som kom lørdag morgen. Der uttalte Haug at konflikten dreier seg om «samarbeidsform mellom de ulike aktørene hoppadministrasjonen må forholde seg til».

VG har også fått tilgang til advarselen som 52-åringen fikk i desember i fjor fra generalsekretær Berg. Der ble det presisert at uenighet ikke skal tas i offentligheten. Det påpekes at sportssjefen har skjelt ut møtedeltagere på grunn av uenighet og begrunnlse for at kvinnene ikke fikk så mange hopprenn sist vinter. Bråthen blir truet med å få sparken hvis han ikke endrer sin væremåte.

Han har aldri akseptert den advarselen.

Diskusjon i Midtstubakken mellom hopptrener Anders Vilberg (f.v.), Clas Brede Bråthen, Tom Hilde, hopptrener kombinert og pressetalsmann Steinar Bjerkmann i Norges Skiforbund.

Tror konflikten kan løses

Bråthen har vært hoppsjef i 17 år. Flere profilerte hoppere og landslagstrener Alexander Stöckl har støttet Bråthen.

– Tror du at du kan være sportssjef også etter april 2022?

– Ja, jeg ser ikke en grunn til at jeg ikke kan det. Hvis ikke, hadde jeg ikke kjempet for det, sier Bråthen.