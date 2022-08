McEnroe raser mot Djokovic-nei: – En vits

Sesongens siste Grand Slam-turnering, US Open, starter neste uke. Der får tidligere verdensener Novak Djokovic (35) etter alle solemerker ikke lov til å delta – noe den amerikanske tennislegenden John McEnroe (63) langer ut mot.

IKKE FORNØYD: John McEnroe (venstre) skulle ønske at Novak Djokovic fikk reise til USA. Her er de to sammen under Laver Cup i 2018.

18 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det har i lengre tid sett ut til at Novak Djokovic ikke får muligheten til å delta i US Open fordi han ikke har tatt coronavaksinen. Serberen er automatisk påmeldt til turneringen, men det er ventet at han vil melde forfall. Det samme har skjedd i turneringene hvor han har vært automatisk påmeldt i USA tidligere i år, sist i forrige ukes Masters 1000-turnering i Cincinnati.

Djokovic fikk heller ikke delta i Australian Open i januar, etter å ha blitt kastet ut av landet på grunn av hans manglende vaksine. I USA er det krav om fullvaksinering for at ikke-amerikanere kan reise inn i landet.

I en uttalelse fra juli, bekreftet US Open at de ville følge de gjeldende retningslinjene til myndighetene. På en digital pressekonferanse hvor VG deltok mandag, ble John McEnroe – som skal jobbe som Eurosport-ekspert under turneringen – spurt av Marca om han synes det er rettferdig at Djokovic etter alle solemerker ikke får delta.

– Nei, jeg synes ikke det er rettferdig. Jeg synes det er «bullshit», for å si det rett ut. Jeg vet ikke om du kan sitere meg på det, men jeg synes det er en vits, sier amerikaneren på pressekonferansen.

Djokovic imponerte i Wimbledon i sommer:

Djokovic skrev selv på Instagram tidligere i sommer at han forbereder seg som om han får muligheten til å konkurrere i USA, og at han krysser fingrene for at han får muligheten til å komme inn i landet. På grunn av de mange turneringene Djokovic har stått over – og at det ikke ble delt ut noen rankingpoeng i Wimbledon, hvor han vant – har Djokovic falt ned til en sjetteplass på verdensrankingen. Så lenge han ikke får deltatt i US Open, vil han i beste fall være på syvendeplass etter turneringen. Potensielt kan han falle ut av topp ti.

– Det er kanskje en grunn til at han har 21 (Grand Slam-titler) og jeg har syv. Jeg ville tatt vaksinen og spilt, men han har en klar mening og du må respektere det. På dette tidspunktet i pandemien, vi er to og et halvt år inn i pandemien ... tanken om at han ikke kan reise hit for å spille, det er en vits for meg, sier McEnroe.

Du kan se alt fra US Open på Discovery+ og Eurosport.

Kun Rafael Nadal, som har vunnet både Australian Open og French Open i år, har vunnet flere Grand Slam-titler (22) enn Djokovic på herresiden. Sammen med Roger Federer (20 Grand Slam-titler) har de i flere år kjempet om å bli den som ender karrieren med flest turneringsseirer fra de fire Grand Slam-turneringene.

– Til tross for dette, tror jeg han fremdeles kan komme seg til 25. Det har blitt komplisert, for dette må tynge på ham mentalt, mener McEnroe.