KIL/Hemne-profilen ga Norge VM-hjelp

Sara Eggesvik spiller til daglig i KIL/Hemne. Nå er hun nøkkelspiller for Fillippinene i fotball-VM.

Sara Eggesvik (t.h) var sentral da Filippinene slo New Zealand i Norges VM-pulje tirsdag.





Filippinene vant 1-0 i gruppekampen mot New Zealand i fotball-VM tirsdag. Det er svært positivt for det norske kvinnelandslagets muligheter for å ta seg videre.

I det 24. minutt gjenvant Sara Eggesvik ballen etter et filippinsk frispark, vant en duell med Betsy Hassett og la inn fra høyre. Sarina Bolden hoppet opp mellom Rebekah Stott og C.J. Bott, stanget ballen inn og la ut på et jubelløp over halve banen før hun kastet seg i armene på trenere og reserver ved benken.