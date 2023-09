Dramatisk Formel 2-løp - Hauger under etterforskning

Dennis Hauger (20) kjørte inn som nummer fem i søndagens svært hendelsesrike Formel 2-løp på Monza. Han ble etterforsket etter løpet - men slipper trolig straff.

Publisert: 03.09.2023 11:03 Oppdatert: 03.09.2023 11:37

Grunnen er at nordmannen kjørte rett frem i en sjikane - og traff flere isopor-hindringer som var satt opp der. Juryen har ennå ikke bestemt seg om det gir straff.

– Det ser ikke ut til at det blir noen straff, skriver manager Harald Huysman i en melding til VG.

– Jeg er 90 prosent sikker på at jeg ikke får straff. Jeg tapte jo to-tre plasser på det, sier Hauger selv til Viaplay.

– Jeg måtte gå ut. Det var synd og litt irriterende. Men det har vært ekstremt vanskelig for meg å komme oppover. Du føler deg litt ubrukelig. Det var et frustrerende løp, fortsetter nordmannen.

– Er dette Dennis’ siste sjanse til å imponere Helmut Marko slik at han blir Red Bull-junior også neste år? spør Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen under sendingen.

– Dennis må bare se framover - til 2024, sier Viaplay-ekspert Henning Isdal.

Det gjenstår nemlig bare en løpshelg i 2023 - i Abu Dhabi i november. Før det kommer mye til å bli avgjort om neste sesong. Red Bull har signalisert at de skal kutte ned på antall «juniorer» de vil satse på.

Juryen jobbet overtid under søndagens hovedløp på Monza. Det krydde av situasjoner å ta stilling til - og sikkerhetsbilen måtte stadig ut for å lede feltet. Løpet ble til og med avsluttet under sikkerhetsbil.

Fra startposisjon 11 avanserte Hauger til nummer 8 etter en dramatisk start og sikkerhetsbil - der gullkandidaten Frederik Vesti endte i veggen og var ute av løpet.

Sikkerhetsbilen måtte ut igjen etter syv runder, og Hauger og de fleste andre gikk inn for dekkbytte. Nordmannen tjente noen plasser på det depotstoppet.

Det gikk ikke lang tid før det var nok en smell og sikkerhetsbil, og der Zana Maloney haltet ut av bilen.

Men på den 18. runden falt Hauger ned til 13. plass da han kjørte rett frem i sjikanen. Så forsvant flere førere ut, og etter neste sikkerhetsbil hadde han avansert til 6. plass.

Dennis Hauger ble nummer fire på Monza i 2022.

Théo Pourchaire ble nummer tre i søndagens løp og tok dermed et viktig steg mot å kunne bli Formel 2-mester i 2023. Oliver Bearman vant løpet. Altså nok en seier til Prema-teamet, som Hauger valgte å forlate etter 2022-sesongen. Bearman er en del av Ferraris akademi.

Ayumu Iwasa på 2. plass ble best av Red Bulls talenter søndag.