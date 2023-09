RBKs stortalent skriver ny kontrakt

Håkon Røsten er RBK-spiller ut 2027.

Seks seriekamper: Håkon Røsten er også på u18-landslaget. Vis mer

Adresseavisen

Publisert: 02.09.2023 12:07

- Det kjennes veldig riktig for meg å skrive ny kontrakt og det viser at klubben har troen på meg. Spillergruppa, treningshverdagen og at jeg har trua på å spille flere kamper gjorde valget enkelt, sier Røsten til rbk.no

Røsten har vært i RBK siden 2020, da han kom til klubben som 15-åring. Han har seks seriekamper og én scoring i år, og er også fast inventar på u18-landslaget.