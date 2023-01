Seier til Vipers og Sola – Molde med Europa-tap

Tre norske håndballag var i aksjon i Champions League og Europaligaen lørdag. Vipers sikret viktige poeng i kampen om kvartfinaleplass i Champions League.

TOPPSCORER: Ragnhild Valle Dahl tok ansvar i Marketa Jerabkovas fravær og hamret inn ni mål mot Bietigheim.

14.01.2023 22:00

Vipers Kristiansand slet lenge, men vant til slutt 34-32 over tyske Bietigheim i mesterligaen i håndball for kvinner.

Bietigheim vant det første oppgjøret mellom lagene 32-30, men på hjemmebane slo Vipers tilbake. Det var en viktig seier i kampen for en topp-to-plassering i gruppa, spesielt ettersom lederlaget CSM Bucuresti knuste Odense 41-31.

Odense jakter nærmest Vipers før lagene møtes i neste runde. De to beste i hver gruppe går rett til kvartfinale, mens de fire neste må gjennom en innledende utslagsrunde.

Anna Vyakhireva og Ragnhild Valle Dahl scoret ni mål hver for Vipers lørdag og bidro også godt i forsvar.

– Det var en rotete kamp, og jeg har følelsen av kaos som det ofte er i mesterligaen. Jeg er veldig fornøyd med at vi vant, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til Viaplay.

Anna Vyakhireva delte toppscorertittelen med Ragnhild Valle Dahl.

Lagene fulgte hverandre tett i åpningen, men etter hvert tok tyskerne over og ledet med 17-15 til pause. Etter hvilen våknet Vipers, og tidlig i omgangen hadde de utlignet forspranget og i tillegg tatt ledelsen.

Bietigheim bet seg imidlertid fast og lot ikke Vipers stikke av. Med ett minutt igjen ledet Vipers med ett mål, og da de scoret på det påfølgende angrepet var seieren i boks. I tillegg reddet Katrine Lunde en straffe på tampen.

Noen timer før tok Sola en sterk 28-26-seier borte over Nykøbing Falster i europaligaen i håndball, som er nivået under Champions League. Det norske laget topper gruppen sin.

Kristina Novak scoret seks mål for rogalendingene i kampen. Hun ble delt toppscorer sammen med Nykøbings Elma Halilcevic.

Danskene fikk en god start på kampen, men etter hvert spiste Sola seg innpå og tok over føringen. Nykøbing ledet 13-12 til pause, men med ti minutter igjen hadde det norske laget fått et forsprang på fem mål.

Kristina Novak spilte en god kamp for Sola.

Nykøbing var nære på ved å hente det inn, men Sola holdt unna og kunne juble for seier. Halilcevic hadde muligheten til å utligne med ett minutt igjen, men hun skjøt like utenfor. Dermed sikret Sola seieren med 28-26-scoringen på det påfølgende angrepet.

Sola har vunnet begge sine kamper hittil og møter ungarske Debrecen på hjemmebane i neste runde.

Molde gikk derimot på sitt annet tap på rad i puljespillet i europaligaen med 29-41 mot franske Besançon på hjemmebane lørdag.

Molde åpnet med et knepent 32-33-tap for Borussia Dortmund i første kamp, og heller ikke mot Besançon fikk det norske laget juble for sin første triumf. Lørdagens tap kom med større margin. Dermed må trolig Molde vinne kampene som er igjen for å ha håp om avansement.

I neste runde venter ungarske Siofok på bortebane før serien snus og alle lag skal møte hverandre igjen. De to beste lagene i hver gruppe går til kvartfinale, som spilles i mars. Molde deltar denne sesongen i europaligaen for første gang.

Molde kom godt i gang på hjemmebane, men det franske laget tok med seg en 17-15-ledelse inn til pause. Molde greide ikke å minske avstanden tidlig i 2. omgang, og midtveis lå de under med fem mål.

Det ble for tøft å hente inn for de blåkledde, som måtte tåle sitt annet strake tap i turneringen. Thale Rushfeldt Deila, som før jul vant EM-gull med det norske landslaget, scoret seks mål for Molde. Det samme gjorde Mona Obaidli.