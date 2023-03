Røper utpsykingsforsøk mot konkurrenten: – 100 prosent «shithousery»

PLANICA (VG) Ikke siden OL-gullet i 2018 hadde Norge klart pallen i laghopp for herrer i et mesterskap. Lørdag kveld ble den vonde rekken brutt. Men det kunne blitt gull, hadde Graneruds psykiske spill fungert.

04.03.2023

Slovenske Anze Lanisek stod i veien for gullet. For etter at Halvor Egner Granerud hadde flydd ned til 135,5 meter i det siste hoppet til Norge, matchet sloveneren det. Med forspranget de hadde, var jobben gjort, og Slovenia tok VM-gull på hjemmebane - 12,9 poeng foran Norge.

Granerud etterlignet slovenernes feiring da han kom ned til ledelse før Slovenias sistehopp.

– Det var hundre prosent «shithousery» «shithousery»Populært begrep på alle kyniske forsøk på å vippe motstandere av pinnen og å komme under huden deres. Jeg måtte grave dypt i verktøyskassa, sa han til NRK.

– Det var mest for at det skulle ta litt tid. Han skulle skjønne at jeg hadde hoppet bra, men Lanisek leverer knallsterkt. Jeg prøvde å være kynisk, men det funket ikke.

Men da VG spurte om sjansen for at det skulle funke, svarte han:

– Den var ganske lav, men det må være lov å prøve. Når Lanisek kjører den i første omgang så må jeg kjøre den i andre, sier han og refererer til Anze Laniseks elleville, og kanskje noe overdrevne, jubling med hjemmepublikummet etter førsteomgangen.

Marius Lindvik koste seg fra sidelinja med lagkompisens ablegøyer.

– Det er veldig morsomt. Når Lanisek tar av helt, så må vi jo dra på litt også, sa han til VG.

– Det er på sin plass. Litt shithousery må vi tåle i hoppsporten. Det var riktig av han, men det funka ikke i dag. Lanisek leverte selv med presset på seg, meldte Johann André Forfang.

Clas Brede Bråthen møtte VG etter rennet og pekte umiddelbart på stor bakke-konkurransen fredag der beste norske ble nummer syv.

– Det var fantastisk å se alle fire ta ut sine beste hopp i sin siste mulighet i Planica. Det viser nok en gang styrke og det miljøet laget vårt har.

– Vi klarer å snu et nederlag fra i går til noe som er veldig nære suksess idag. Det oppleves som en seier.

Trener Alexander Stöckl istemmer:

– Jeg er veldig fornøyd med innsatsen til hele laget. Vi har jobbet oss gjennom mesterskapet som var en krevende jobb. Så får vi en fortjent medalje til slutt, synes jeg, sa han og la samtidig til at han neppe tror slovenske Lanisek på toppen av bakken registrerte Graneruds utpsykingsforsøk.

Granerud er nå meget optimistisk foran resten av sesongen.

– Det lover godt. Nå skal vi ha seks konkurranser i Norge. Da kan kanskje Sundal regnes med etter å ha levert så bra her. Dette lover godt for Raw Air og konkurranser på hjemmebane.

Forfang var først ut av de norske, som lå som nummer to etter førsteomgangen. Hans hopp strakk seg så langt som 139,5 meter. Det sendte Norge opp i ledelsen.

– Hoppingen jeg viser om dagen er jeg veldig fornøyd med. Jeg er veldig glad for at pila peker oppover. Dette skal jeg bygge videre på, sa han til VG etterpå.

Slovenia og Østerrike steg fram som de store nasjonene å slå for Norge. Da tok unge Kristoffer Eriksen Sundal (22) ansvar og hoppet Norge ned til andreplass, før de to siste rundene.

Lindvik gjorde sin del av jobben og holdt Norge på skuddhold, før Granerud skulle ut i siste gruppe og duellere med blant annet Stefan Kraft og Anze Lanisek.

Granerud fløy ned til 135,5 meter under intenst press.

Tidlig i førsteomgangen ble det tydelig at det ville bli jevnt i toppen. Etter hvert lags to første hoppere hadde kommet ned, skilte det bare ti poeng mellom 1. og 5. plass.

Forfang leverte et strålende hopp på 137 meter og sørget for ledelse. Eriksen Sundal, Norges nummer to og mesterskapsdebutant, hoppet 133,5 meter og holdt Norge i tetgruppen.

Lindvik fikk tøffere forhold i førsteomgangen, men klarte å skvise ut en lengde på 125,5 meter, og Norge var fortsatt i toppen.

Slovenia, ved Anze Lanisek, hoppet ned til 138 meter og jublet ellevilt med vertsnasjonens oppmøtte. Det la press på Egner Granerud. Han fulgte opp med 136,5 meter.

Norge lå dermed 9,8 poeng bak Slovenia etter førsteomgangen på en 2. plass.

Under OL i Beijing i fjor ble Norge nummer fire i laghopp for herrer, med Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Marius Lindvik og Daniel-André Tande. I 2021-VM i Oberstdorf ble Norge nummer seks.

Sist Norge tok edelt metall i et mesterskap i laghopp var 2018-OL i Pyeongchang. Da ble det til gjengjeld gull. Bare én av gullguttene fra den gang er med lørdag kveld: Johann André Forfang.

I VM-sammenheng må man tilbake til Lahti-VM i 2017 for å finne medalje, den gangen ble det sølv på Norge. Sist gull i laghopp kom i 2015.

Lag-VM stor bakke ble innført til Oslo-VM i 1982. Norge hadde foran lørdagens konkurranse i Planica bare vunnet tre ganger: I 1982 (Johan Sætre, Per Bergerud, Ole Bremseth og Olav Hansson), i 1993 (Bjørn Myrbakken, Helge Brendryen, Øyvind Berg og Espen Bredesen) og i 2015 (Anders Bardal, Anders Jacobsen, Anders Fannemel og Rune Velta).