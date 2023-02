Må hoppe på nytt etter å ha falt to ganger: – Det føles ikke bra

PLANICA (VG) Alessandro Pittin (33) falt først i prøveomgangen i søndagens kombinertrenn, så falt han på nytt. Nå skal rennet restartes, og italieneren må hoppe på nytt.





26.02.2023 11:14 Oppdatert 26.02.2023 11:31

Saken oppdateres!

Snøvær gjorde at det ble røffe forhold i unnarennet i søndagens mixed-lag kombinertrenn i Planica. I prøveomgangen falt Alessandro Pittin fra Italia. Da konkurransen begynte falt italieneren igjen.

– Jeg føler meg litt omtåket. Det begynner å bli bedre etter litt hvile. Det er ganske vanskelig, for det lugger ganske mye. Med lengre hopp er det vanskelig å lande. Er man for mye frempå er det vanskelig å holde seg på beina, sa Pitin til NRK etter hans andre fall.

Rett etter Pittin kom den erfarne hopperen Akito Watabe (34). Da han også falt ble det jurymøte. Juryen besluttet at kombinertrennet skulle restartes 12.00. Det betyr at Pittin må hoppe for tredje gang.

– Det føles ikke bra å hoppe igjen. La oss se hva legen sier, sa Pittin.

FALL: Akito Watabe falt også i søndagens kombinertrenn.

– Watabe har satt telemarksnedslag hele livet, så når han faller er det alvorlig. Da skjønte dem at de måtte stoppe, sa sportssjef, Ivar Stuan, til VG.

Ida Marie Hagen (22) var den eneste norske som fikk hoppet. Hun hoppet 88,5 meter og holdt seg på beina. Noe av det takker hun lagkamerat Jarl Magnus Riiber for. På vei opp i heisen fikk hun et tegn.

– Jarl ga meg det tegnet her på vei opp, Hagen peker oppover med flat hånd til NRK.

– Jeg tolket det som at han mente at jeg måtte lande lenger tilbake på foten, la hun til.