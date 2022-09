Verstappens Red Bull anklages for alvorlig regelbrudd

Max Verstappens Red Bull-team anklages for å ha overskredet Formel 1-stallenes budsjett-tak i fjor. Det har ført til spekulasjoner om at nederlenderen kan bli fratatt VM-tittelen han vant i 2021.

SINGAPORE-RUNDE: Max Verstappen leder VM sammenlagt med klar margin, men må tåle påstander om at hans Red Bull-stall bedrev pengejuks forrige sesong - som han vant.

13 minutter siden

Italienske Gazzetta dello sport og tyske Auto, Motor und Sport var de første mediene som formidlet påstandene om at Red Bull og Aston Martin i fjor ikke holdt seg under grensen for tillatt pengebruk i Formel 1. Den skal være 148,6 millioner dollar (1,6 milliarder norske kroner), ifølge svenske Aftonbladet - som fredag kveld refererte til de nevnte kildene i sin sak om «den gryende skandalen».

– Det er et alvorlig regelbrudd. Verre enn å jukse med bilen på banen, uttaler Williams-stallsjef Jost Capito til motorsporttotal.

Han mener det kan ha «påvirket hele sesongen» i fjor, da Max Verstappen altså sørget for at hans Red Bull kunne juble over VM-tittelen - vel å merke etter en kontroversiell hendelse i disfavør av Lewis Hamilton og hans Mercedes-stall.

Jost Capito mener også at den påståtte budsjettoverskridelsen påvirker inneværende sesong, som Verstappen og Red Bull leder klart. Foran helgens Grand Prix-runde i Singapore topper Max Verstappen VMs sammenlagtliste over sesongens beste førere med 335 poeng, foran monegaskeren Charles Leclerc i Ferrari (219 poeng) og meksikaneren Sergio Perez i Red Bull (210 poeng). Briten Lewis Hamilton i Mercedes er på 6. plass (168 poeng).

Mercedes-sjef Toto Wolff er helt enig med Williams-kollega Capito om at regelbruddet - hvis det påstanden om det medfører riktighet - må få mer enn økonomiske konsekvenser i form av en bot. Til Sky skal han ha uttalt at «en liten straff» i dette tilfellet kommer til å være ødeleggende «for fremtiden».

Atle Gulbrandsen, Formel 1-kommentator og sportsjef i Norges Bilsportforbund, skriver dette på Twitter fredag kveld:

– Vi måtte endre hele strukturen i vår organisasjon og gjøre store forandringer for å holde budsjettaket. Hver million det dreier seg om, er til stor ulempe for oss, sier Wolff - kjent som Red Bulls erkerival nummer én gjennom Netflix-serien Drive to Survive.

Red Bull skal ifølge opplysninger i sakene som verserer om «den åpne hemmeligheten i paddocken», det vil si de indre Formel-1-gemakker, ha overskredet budsjettaket med klar margin, mens Aston Martin skal ha ligget «litt» over grensen.

– Det må være nulltoleranse, mener Alfa Romeo-stallsjef Frederic Vasseur.

Han viser til regelbrudd knyttet til bilenes vekt blir straffet med diskvalifikasjon, og at det er derfor er «urettferdig» om noen bruker «flere millioner» mer enn konkurrentene.

Det internasjonale bilsportforbundet FIA vil neste uke komme med sin første redegjørelse angående Formel 1-stallenes pengebruk, og om de har fulgt reglene for den. FIA uttalte foran inneværende sesong at brudd ville medføre straffetiltak, men sa ingenting om hva slags tiltak.

Red Bull mener på sin side at de har fulgt reglene til punkt og prikke.

– Det er utrolig at slike saker blir offentlige så lenge det er en pågående prosess, som ikke ennå er ferdig. Det gjør skade på vårt renomme, sier Red Bulls såkalte motorsportkonsulent Helmut Marko til Sky, ifølge Aftonbladet.

Han mener at påstandene om budsjettoverskridelser ikke tar hensyn til at Red Bull operer med flere selskaper under sin Formel-1-paraply.

Tyske RTL skal en talsperson for FIA ha uttalt at de er i siste fase av vurderingene av Formel 1-stallenes innleverte regnskapstall for 2021.