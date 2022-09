– Schumacher ofret seg for teamet

Den nåværende Formel 1-sjefen Ross Brawn hevder at Michael Schumacher ofret seg selv – for Mercedes’ fremtid.

COMEBACK: Bildet viser Michael Schumacher på testing i februar 2010 – da han gjorde comeback i Formel 1 for Mercedes.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Dette kommer frem i et intervju med F1 Insider, gjengitt av blant andre motorsportweek.com. Brawn sier også at sønnen Mick Schumacher «har sin fars arbeidsmoral».

Syv ganger verdensmester Schumacher avsluttet sin karriere hos Ferrari i 2006. Ross Brawn var ved hans side ved samtlige titler, både hos Benetton og hos Ferrari. Han var også mannen som sammen med Nick Fry kjøpte Hondas Formel 1-team i 2009 (for ett pund!) og tok VM-tittel med Brawn GP samme år.

Schumacher comeback

Deretter solgte de to britene stallen til Mercedes. Brawn fortsatte som teamsjef. Han hentet to tyske førere – en ung Nico Rosberg og en etter hvert 41 år gammel Michael Schumacher.

Selv om Rosberg slo Schumacher i VM hvert år, mener Brawn at Schumachers comeback – som handlet om sesongene 2010, 2011 og 2012 – er undervurdert.

GODE BUSSER: Ross Brawn (t.v.) og Michael Schumacher feirer seier med Ferrari på Nürburgring i 2006.

– Han var fortsatt ekstremt rask. Det beviste han da han tok pole position i Monaco i 2012. Det klarer du ikke om du ikke har de spesielle egenskapene som trengs, sier Brawn.

– På samme måte som Lewis Hamilton har med seg en ung kollega som heter George Russell som er vanvittig god, så hadde Michael Schumacher en ung Nico Rosberg.

Det var Red Bull som var det store teamet disse årene – med Sebastian Vettel som VM-vinner hver sesong. Da Schumacher la opp i 2013 og ble erstattet av Lewis Hamilton, begynte resultatene å komme for alvor. Fra og med 2014 var Mercedes nærmest uovervinnelige fram til 2020.

– Som fører må du alltid bestemme deg om du vil være en del av løsningen eller en del av problemet. Michael innså sin rolle på en ny måte, han ville være en del av løsningen og være med på å bygge opp stallen.

– La grunnlaget

– Slik sett ofret Schumacher seg for teamets fremtid. Han var en betydelig del av det som la grunnlaget for Mercedes’ suksess, mener Brawn, som i dag er sportssjef for Formel 1.

Brawn mener også at Lewis Hamilton nå gjør mye av den samme jobben i Mercedes.

– Lewis er i slutten av sin karriere. Men det betyr ikke at det er over ennå. I år har han veldig lenge hatt en bil han ikke kan vinne med. Så han legger mye energi i å endre det. Du kan sammenligne Lewis’ situasjon litt med Schumachers comeback for Mercedes.

Fakta Formel 1-førere med bekreftet kontrakt for 2023 * Red Bull: Max Verstappen, Nederland (kontrakt ut 2028) Sergio Pérez, Mexico (2024) * Ferrari: Charles Leclerc, Monaco (2024) Carlos Sainz, Spania (2024) * Mercedes: Lewis Hamilton, Storbritannia (2023) George Russell, Storbritannia (langtidskontrakt) * Aston Martin: Fernando Alonso, Spania (langtidskontrakt) Lance Stroll, Canada (ukjent varighet) * Alpine: Esteban Ocon, Frankrike (2024) * McLaren: Lando Norris, Storbritannia (2025) Oscar Piastri, Australia (langtidskontrakt) * Alfa Romeo: Valtteri Bottas, Finland (2024) Guanyu Zhou (2023) * Haas: Kevin Magnussen, Danmark (langtidskontrakt) * AlphaTauri: Pierre Gasly, Frankrike (2023) Yuki Tsunoda (2023) * Williams: Alex Albon, Thailand (langtidskontrakt) Vis mer

Michael Schumacher skadet seg på ski i romjulen 2013 i Frankrike – og har siden ikke vist seg offentlig. Han bor hjemme på familiens gård i Sveits. Hvordan det står til med ham, er det svært få utenfor selve familien som vet. Kona Corinna har valgt å holde helsesituasjonen hemmelig.

Det er nå mange spekulasjoner om sønnen Mick Schumachers fremtid i Formel 1. Han kjører i år for Haas, men det er uklart hvor han skal kjøre neste år. Etter det VG forstår er det imidlertid ingen tvil om at han kommer til å kjøre – det spørs bare hvor. I øyeblikket er det tre plasser ledig: Alpine, Haas og Williams. Men det kan bli endringer om for eksempel AlphaTauris Pierre Gasly skulle gå til Alpine.