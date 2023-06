Slik er de ulike RBK-supporterne: – Klubben er nødt til å forholde seg til dem

De protesterer, ber om treneravgang og gir RBK-styret det glatte lag. På Øvre Øst er røsten som krever å bli hørt.

Pyro er blitt mer og mer vanlig på Øvre Øst og norske tribuner siden 2000-tallet. Her fra RBKs supportertribune under hjemmekampen mot Lillestrøm sist høst.

08.06.2023 10:15 Oppdatert 08.06.2023 10:26

Store bannere med tydelige budskap, bluss, røyk, pipekonserter og sang av full hals. RBK-supporterne på Øvre Øst er blitt hyllet for stemningen de skaper på Lerkendal – og engasjementet.

Samtidig har de høstet kritikk for blant annet bluss-bruk og sterke meninger. Sist ut var den gamle RBK-helten Mini i et TV 2-intervju, som mente supportergruppen Kjernen bommet da de skrev at trenerduoen Kjetil Rekdal og Geir Frigård burde få sparken forrige uke.