Julie Strømsvåg er gravid: – Veldig stas og spennende

NRK-journalist Julie Strømsvåg (42) venter barn nummer to. Det er en jente på vei, melder hun på Instagram.

GRAVID: Journalist og programleder Julie Strømsvåg venter barn nummer to. Her fra jobb i håndball-VM i 2015.





04.06.2023 11:11 Oppdatert 04.06.2023 11:35

I en orange kjole og med hånden godt over magen melder Strømsvåg at sønnen skal bli storebror i sosiale medier.

«Hun skal hete Bekkestua, Tororulle eller Bæsj Håkon Rognhaug ifølge Sam (3) som blir storebror iløpet av året», skriver 42-åringen.

– Dette er selvfølgelig veldig stas og spennende, også for Sam, selv om han selvfølgelig ikke aner hva som er i vente, sier Strømsvåg til VG.

Artist Maria Mena er blant dem som kommenterer den kommende familieutvidelsen med mange hjerter på Instagram.

Den rutinerte sportsjournalisten er nå ansatt hos NRKs eksternavdeling, hvor hun jobber med ulike prosjekter. Samtidig blir hun leid ut til NRK Sport på vinterstid for å jobbe med vintersport.

42-åringen har også ledet vintersportssendinger for Viaplay. Strømsvåg ledet flere fotballmesterskap og håndballmesterskap som programleder for TV 2.

Hun møtte Bjørn Rognhaug i 2017, og har tidligere fortalt dette til VG om det første møtet:

– Jeg merket det med det samme. Vi leide hjem den kvelden. Jeg likte så godt at han var åpen om hva han tenkte om et forhold. Vi fant hverandre med en gang. Så fort barn ble nevnt, føltes det helt naturlig. Jeg gikk fra å si at jeg ikke skulle ha barn, til virkelig å ønske å bli mor, sa Strømsvåg.

