Jakob-spørsmålet «alle» lurer på: – Jeg har tenkt mye på det løpet

BUDAPEST (VG) I fjor mistet Jakob Ingebrigtsen (22) VM-gullet på oppløpet. Før nytt mesterskap, er spenningen stor for hvilken taktikk han velger.

STIKKER HAN FRA? Alle er nysgjerrige på Jakob Ingebrigtsen før VM i friidrett i Budapest.





Publisert: 19.08.2023 08:05

– Jeg synes det er veldig spennende. Jeg grubler på det samme, samtidig som jeg må tenke på meg selv også. Jeg tenker han får gjøre sitt der fremme, sier konkurrent Narve Gilje Nordås om hva han venter fra storfavoritt Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen har vært uslåelig på 1500 meter i år og senket europarekorden ned til 3.27,14. Men løpene i mesterskap skiller seg ut fra Diamond League-stevner, hvor det er «planlagt» hvilke tider man jakter med fartsholdere.

Det er også lys løperne kan følge med på for å vite hvordan de ligger an. Som den beste rangerte løperen får Ingebrigtsen være med på å påvirke dette, og han har løpt inn til seier etter seier ved å ta teten utover i løpene.

NUMMER 1: Jakob Ingebrigtsen har vunnet alt han har stilt opp i denne sesongen. Nå venter VM-løpene. Vis mer

Men i mesterskap er det ingen hjelpemidler. Det har tradisjonelt oftere blitt «lureløp» og tregere tider. Og da Jakob Ingebrigtsen tok styringen under 1500-meteren i VM i fjor, ble han spist opp på slutten og slått av Jake Wightman på oppløpet.

– Det er klart at jeg har tenkt mye på det løpet, og at jeg ikke gjorde det så bra som jeg gjerne skulle, innrømmer Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen har blitt spurtslått av Marcin Lewandowski, Timothy Cheruiyot og Samuel Tefera i tidligere sesonger. Spurten trekkes frem som Ingebrigtsens eneste mulige svakhet i internasjonale medier.

I fem av de siste seks internasjonale 1500-finalene har forsøkene på å ta gullet ved å ligge i front store deler av løpet feilet. Det har kun funket for Timothy Cheruiyot i VM i 2019.

SØLV: Jake Wightman rappet gullet fra Jakob Ingebrigtsen på 1500-meteren i USA i fjor. Vis mer

Derfor er det store spørsmålet hvordan Jakob Ingebrigtsen løser taktikken i Budapest.

– Innstillingen min til de fleste løp er å springe det beste mulige løpet. En feil fra i fjor var at jeg var litt for innstilt på én taktikk og ofret kanskje for mye på det. Det handler om å alltid være åpen og gjøre gode beslutninger for å gjøre det beste løpet man kan, svarer Ingebrigtsen og legger til:

– Samtidig må man spille på sine styrker.

I amerikanske friidretts-forum diskuteres det om Jakob Ingebrigtsens avslutning har blitt bedre i år enn i fjor.

– Jeg har blitt bedre i trening, og blitt bitte-litt bedre på alt. Det er det beste svaret jeg kan gi. Det er ikke noe som har endret seg veldig, jeg er bedre i alt. Jeg springer litt fortere og lettere. Det tyder på at jeg har gjort mye rett, sier hovedpersonen selv på hvorfor han er bedre i 2023 enn 2022.

– Er du litt bedre på alt, har du litt mer krefter til å springe fort på slutten. Jeg er ganske bra fysisk, men det er noe annet å få ut ting i mesterskap.

LITT BEDRE I ALT: Det er Jakob Ingebrigtsens svar på hva som er blitt bedre i 2023. Vis mer

VM går fra 19–27. august. Dette er datoene for Jakob Ingebrigtsen:

19. august: Forsøk på 1500 meter

20. august: Semifinale på 1500 meter

23. august: Finale på 1500 meter

24. august: Forsøk på 5000 meter

27. august: Finale på 5000 meter

Jakob Ingebrigtsen skal løpe i første heat på lørdagens forsøk på 1500 meter fra klokken 19.02 på NRK, mens Nordås er i heat tre. Topp seks i hvert heat går til semifinale.