Ekstremvarme tvinger arrangøren til å flytte på VM-øvelser

Den ekstreme varmen i Budapest gjør at arrangøren må flytte på øvelser onsdag.

Vis mer

Publisert: 22.08.2023 13:29 Oppdatert: 22.08.2023 13:42

Det melder Aftonbladet.

Det er forsøksheatet på 5000 meter for kvinner som må flyttes. Det flyttes fra 11.00 på formiddagen til 19.00 på kvelden samme dag.

Karoline Bjerkeli Grøvdal er blant dem som skal løpe.

– Værforholdene i Budapest kommer til å bli ekstreme, skriver arrangørene i en uttalelse gjengitt av blant andre nyhetsbyrået TT.

Det betyr også at forøksheatene på 200 meter for kvinner og menn flyttes til tidligere på dagen.

Onsdag er det meldt over 30 grader i Budapest. Det sammen med en høy luftfuktighet gjør at arrangøren ikke kan garantere for utøvernes sikkerhet.

– Risikoen for å lide av heteslag øker og det er ikke et akseptabelt nivå å konkurrere i, skriver arrangøren til den svenske avisen.

En rekke norske utøvere skal i aksjon i den ungarske hovedstaden i løpet av onsdagen. Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås vil ventelig løpe finale på 1500 meter, og Karsten Warholm skal forsøke å ta gull på 400 meter hekk.