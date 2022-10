Uenige om RBKs valg: – Pinlig og unødvendig

Ekspert Jesper Mathisen lever fint med RBKs avgjørelse, men stusser over begrunnelsen. Kjernen-leder Espen Viken stiller seg fullt og helt bak klubben.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen forstår ikke begrunnelsen til Rosenborg. Her på jobb med kollega Ingrid Halstensen.

17. okt. 2022 16:33 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var litt som ventet, i og med at supporterne er så tydelige. Det er en stor og sterk supportergruppe, så i enkelte saker vil det alltid være ok å høre på dem.

Slik innleder TV2s fotballekspert Jesper Mathisen overfor Adresseavisen, når vi spør ham om RBKs nei til å stå æresvakt æresvaktI mange land hedres seriemesteren i den første kampen etter at seriegullet er sikret, ved at motstander i den kampen stiller seg på to rekker og klapper spillerne inn på banen. for Molde-spillerne søndag.